Сеть быстрого питания KFC окончательно уходит из России

Американская сеть ресторанов быстрого питания KFC закрывает свой бренд в России. Владелец KFC - холдинг Yum!Brands - начал передачу франшизы российскому партнёру. На месте KFC в российских городах начнут работу рестораны быстрого питания Rostic's.

Покупателем франшизы стала ижевская компания ГК "Фуд сервис". Она и ранее управляла по франшизе 41 рестораном KFC в России. Также "Фуд сервис" развивает по франшизе рестораны холдинга "Росинтер", работающие под брендами Il Patio, "Планета суши" и проч.

Ранее Yum!Brands владела в России 70 ресторанами KFC - все они перейдут "Фуд Сервису" и его дочернему ООО "Смарт Сервис Лимитед". Всего в России было более 900 точек KFC, большинством из которых управляли франчайзи.

По сообщению газеты "Коммерсант", новый владелец обязан постепенно ребрендировать все 1 тыс. заведений KFC в России в Rostic’s. Эксперты не исключают, что не все франчайзи будут на это согласны. Также они выражают опасение, что арендодатели могут повысить цены для ребрендированных заведений, а пищевое производство может снизить качество, оставшись без контроля со стороны Yum!Brands.

Ранее самым громким ребрендингом в России была замена сети ресторанов быстрого питания McDonalds отечественным брендом "Вкусно - и точка". Клиенты критиковали название нового бренда, а также сообщали о сужении меню и недостаточном качестве "импортозамещённых" блюд.