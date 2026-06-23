Сеул добивается передачи солдат КНДР, попавших в украинский плен

Южная Корея добивается скорейшей передачи двух северокорейских солдат, воевавших с Украиной на стороне России и попавших в украинский плен. Об этом пишет The Korea Herald со ссылкой на высокопоставленного представителя МИД Южной Кореи.

Речь идет о двух воевавших в Курской области военных из КНДР, которые в январе 2025 года попали в украинский плен. Президент Владимир Зеленский тогда сообщил, что Киев готов передать их главе КНДР Ким Чен Ыну в обмен на находящихся в российском плену украинских военных. Однако в феврале 2025 года в интервью газете Chosun Ilbo один из северокорейских военнопленных заявил, что хочет попросить убежище в Южной Корее. Осенью того же года появились сообщения о том, что во время интервью для документального фильма такое желание изъявил и второй военнослужащий из КНДР.

Высокопоставленный представитель МИД Южной Кореи заявил, что Сеул и Киев уже достигли "базовой договоренности" по этому вопросу, и выразил надежду, что прогресс может быть достигнут во время визита в Южную Корею министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги.

На вопрос о том, может ли быть объявлено о достижении соглашения по итогам переговоров с главой МИД Украины, чиновник отказался вдаваться в подробности, но сказал, что правительство прилагает усилия для достижения этой цели.

В южнокорейском МИД повторили, что власти готовы принять всех северокорейских военных, которые воевали на стороне российской армии, попали в украинский плен и изъявили желание уехать в Южную Корею. Как отметили в ведомстве, они против любой репатриации северокорейских военнопленных в Россию или КНДР вопреки их воле. В Пхеньяне сообщения пока не комментировали.

Северокорейские военные участвовали в боевых действиях против украинских войск на территории России, в Курской области, в 2024-2025 годах. Власти КНДР признали, что они понесли потери, какие именно, не уточнялось. По данным южнокорейской разведки и независимых исследователей, их число могло превысить 2 тысячи. Журналисты насчитали 2288 имён на новых мемориальных колоннах в честь погибших в Пхеньяне.