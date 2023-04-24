Сеул расширил ограничения на экспорт в РФ почти до 800 видов товаров

Южная Корея запретит экспорт в Россию свыше 740 товаров, включая детали для автомобилей, полупроводники, строительное оборудование, химикаты и драгоценные камни. Об этом сообщает агентство "Рёнхап".

Министерство торговли Южной Кореи объяснило новые санкции высокой вероятностью использования товаров для производства оружия и в военных целях. Расширенные санкции вступят в силу с 28 апреля.

Список из первых 57 южнокорейских товаров, запрещённых к экспорту на российский рынок появился в марте 2022 года на фоне ввода войск России в Украину. Он включал в себя микропроцессоры, микроконтроллеры, приборы, оборудование для производства полупроводников.

Нынешний список пополнился 741 позицией, включая промышленное и строительное оборудование, товары в сталелитейной, химической отраслях, автомобилестроении, детали для автомобилей дороже 50 тысяч долларов, проводники и квантовые компьютеры, детали для них.

Из сообщения южнокорейского агентства неясно, имеется ли ввиду запрет на экспорт автомобилей или только запчастей к ним. По итогам 2022 года экспорт подержанных автомобилей из Южной Кореи в России вырос почти в 13 раз.

Крупнейшие южнокорейские автомобильные компании не исключают полного ухода из России. Петербургский автозавод Hyundai приостановил производство еще в марте 2022 года в связи с нехваткой комплектующих. На том же заводе производились автомобили второго самого популярного бренда в России после АвтоВАЗа - Kia. В октябре исполнительный вице-президент компании У-Чон Чу заявил, что компания может остановить продажи на российском рынке из-за "невозможности поставлять в Россию автомобили в принципе".