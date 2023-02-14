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Сеул впустит двух из пяти россиян, бежавших от мобилизации в Корею

Международный аэропорт Инчхон (архивное фото)

Суд в Южной Корее отменил отказ в предоставлении статуса беженца для двух из пяти россиян, бежавших из России из-за мобилизации и застрявших в международном аэропорту в Сеуле на четыре месяца. Об этом сообщает телеканал KBS.

Иски в суд при поддержке правозащитников подали трое из пяти россиян, одному из них суд отказал. Двое россиян, выигравших иск, как ожидается, покинут аэропорт на этой неделе и будут готовиться к получению статуса беженца. Третий будет обжаловать решение суда. Кроме того, суды продолжают рассматривать иски ещё двух россиян, застрявших в аэропорту.

Пятеро граждан России вынуждены жить в транзитной зоне аэропорта Сеула, после того как Южная Корея отказала им в политическом убежище. Министерство юстиции страны не посчитало отказ от службы в армии уважительной причиной для убежища.

Как пишет The Korea Times, в аэропорту Сеула живут 31-летний бывший полузащитник “Спартака-Нальчика” и “Газпром-Трансгаза” Джашар Хубиев, студент Бурятского государственного университета Владимир Марахтаев, красноярец Андрей, полное имя которого не называется, и ещё два человека, о которых издание ничего не пишет.

Все они получили повестки в российскую армию, но не хотели участвовать в войне и бежали из России. Прибыв в Южную Корею, россияне подали прошение об убежище прямо на территории аэропорта, но не прошли первичный отбор. Они обжаловали это решение в суде.

Южнокорейские правозащитники настаивали, что россияне являются "политическими беженцами, которым грозит преследование".

  • Мобилизация в России началась в сентябре 2022 года, из-за чего несколько сотен тысяч человек уехали из страны.
  • Тогда же российские власти ужесточили наказание за самовольное оставление воинских частей или мест службы. Против российских военнослужащих – как тех, кто уклонился от призыва на службу по так называемой "частичной мобилизации", так и тех, кто отказался принимать участие в боевых действиях на территории Украины, – заведены сотни уголовных дел, по которым уже вынесены десятки приговоров.

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