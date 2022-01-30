Северная Корея запустила "неопознанный ракетный объект"

Северная Корея в воскресенье осуществила запуск "неопознанного ракетного объекта", сообщили военные источники в Южной Корее. Этот запуск – последний в серии ракетных испытаний, проведенных Пхеньяном за последние недели.
Сегодняшний запуск стал седьмым испытанием северокорейского ракетного оружия в этом году. Как отмечает агентство Reuters, режим Ким Чен Ына демонстрирует военные амбиции, игнорируя предложения США о переговорах. 5 и 11 января Пхеньян провёл, как сообщали северокорейские СМИ, пуски гиперзвуковых ракет. На это обращает внимание "Голос Америки".
Соединенные Штаты осудили сегодняшний ракетный пуск, проведённый в Северной Корее. В заявлении Индо-Тихоокеанского командования Вооруженных Сил США, опубликованном в воскресенье, содержится призыв к Северной Корее воздержаться от дальнейших деестабилизирующих дейстий. По оценке командования, испытание не представляло непосредственной угрозы территории, персоналу или союзникам США.
- В январе КНДР сообщала о возможном возобновлении испытаний ядерного оружия и ракет большой дальности. В 2019 году серия ракетных испытаний была прервана после провала переговоров между Ким Чен Ыном и тогдашним президентом США Дональдом Трампом.
- Зарубежные СМИ обращают внимание на то, что активизация региональной военной активности Пхеньяна совпадает по времени с последними приготовлениями Китая к зимним Олимпийским играм. Китай - единственный союзник КНДР. Тем временем в Южной Корее идёт подготовка к президентским выборам, они состоятся в марте.
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