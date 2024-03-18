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Северная Корея запустила несколько ракет в сторону Японского моря

КНДР в понедельник утром запустила несколько баллистических ракет в сторону Японского моряю. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на южнокорейских военных.

Запуск ракет был произведен в день прибытия в Южную Корею госсекретаря США Энтони Блинкена. Он примет участия для участия в третьем Саммите за демократию, который пройдёт в Сеуле. Госдепартамент США осудил Пхеньян из-за запуска ракет.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида также осудил "повторяющиеся и очень частые" запуски ракет из Северной Кореи.

На прошлой неделе США и Южная Корея завершили крупные совместные военные учение. Их проведение вызвало реакцию со стороны КНДР, которая также провела учения. Пхеньян расценивает действия Вашингтона и Сеула, как подготовку ко вторжению. Южная Корея говорит о чисто оборонительных целях.

Ранее Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын побывал на трёх военных учениях за несколько дней. На учениях танковых частей он сам управлял танком новой модели, а затем, как пишет северокорейская пресса, призвал танкистов "повышать боевой дух" и "готовиться к войне". Ранее министерство обороны КНДР угрожало Южной Корее военными мерами в ответ на проведения ей совместных с США учений.

  • Ким Чен Ын и северокорейское правительство регулярно заявляют о возможности войны с Южной Кореей. В прошлый раз Ким призывал готовиться к войне в конце прошлого года. Он отметил, что воссоединение с Южной Кореей невозможно, поскольку та "избрала своей национальной политикой воссоединение путем поглощения" и "объединение системы". По словам руководителя КНДР, это резко контрастирует с линией национального воссоединения, основанной на принципе "одна нация, одно государство и две системы", которой придерживается Северная Корея.

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