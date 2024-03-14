Ким Чен Ын проехался на танке и призвал готовиться к войне

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в четверг посетил учения танковых частей армии КНДР. Как сообщает государственное агентство KCNA, верховный руководитель принял участие в учениях и сам управлял танком новой модели, которую назвал "самой мощной в мире".

Эти учения - уже третьи, которые Ким Чен Ын посещает в последние 11 дней, то есть с того момента, как начались совместные военные учения США и Южной Кореи. Они должны окончиться вечером четверга. В них принимают участие артиллерия, танковые войска, бронетранспортёры и авиация. КНДР обычно негативно высказывается об учениях южнокорейской армии и союзников, объявляя их подготовкой к нападению на себя. Южная Корея говорит о чисто оборонительных целях.

Предыдущие два раунда учений, которые недавно посетил северокорейский лидер, задействовали артиллерию и пехоту.

Как пишет северокорейская пресса, Ким Чен Ын на учениях призвал танкистов "повышать боевой дух" и "готовиться к войне". Ранее министерство обороны КНДР угрожало Южной Корее военными мерами в ответ на проведения ей совместных с США учений.