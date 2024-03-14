Ким Чен Ын проехался на танке и призвал готовиться к войне

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в четверг посетил учения танковых частей армии КНДР. Как сообщает государственное агентство KCNA, верховный руководитель принял участие в учениях и сам управлял танком новой модели, которую назвал "самой мощной в мире".
Эти учения - уже третьи, которые Ким Чен Ын посещает в последние 11 дней, то есть с того момента, как начались совместные военные учения США и Южной Кореи. Они должны окончиться вечером четверга. В них принимают участие артиллерия, танковые войска, бронетранспортёры и авиация. КНДР обычно негативно высказывается об учениях южнокорейской армии и союзников, объявляя их подготовкой к нападению на себя. Южная Корея говорит о чисто оборонительных целях.
Предыдущие два раунда учений, которые недавно посетил северокорейский лидер, задействовали артиллерию и пехоту.
Как пишет северокорейская пресса, Ким Чен Ын на учениях призвал танкистов "повышать боевой дух" и "готовиться к войне". Ранее министерство обороны КНДР угрожало Южной Корее военными мерами в ответ на проведения ей совместных с США учений.
- Ким Чен Ын и северокорейское правительство регулярно заявляют о возможности войны с Южной Кореей. В прошлый раз Ким призывал готовиться к войне в конце прошлого года. Он отметил, что воссоединение с Южной Кореей невозможно, поскольку та "избрала своей национальной политикой воссоединение путем поглощения" и "объединение системы". По словам руководителя КНДР, это резко контрастирует с линией национального воссоединения, основанной на принципе "одна нация, одно государство и две системы", которой придерживается Северная Корея.
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