Северная Корея заявила об испытаниях новой крылатой ракеты

Северная Корея провела испытания новой крылатой ракеты большой дальности. Об этом сообщило агентство"Рёнхап" со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи. ЦТАК назвало испытания успешными, уточнив, что при них присутствовали высокопоставленные чиновники страны.

По заявлению КНДР, разработка ракет нового типа велась два года. В ходе испытаний 11 и 12 сентября ракеты пролетели полторы тысячи километров, поразили заданные цели и упали в территориальные воды КНДР. ЦТАК пишет, что новые ракеты — это "стратегическое оружие, которое имеет крайне важное значение". По мнению эксперта, которого цитирует Reuters, обозначение ракеты как "стратегической" указывает на то, что она разрабатывается под атомную боеголовку.

В марте КНДР заявила об испытании двух новых тактических управляемых ракет нового типа. Эксперты тогда связывали запуски ракет с подготовкой к переговорам с США после смены американской администрации. Переговоры Ким Чен Ын с предшественником Байдена на посту президента США - Дональдом Трампом зашли в тупик после того, как северокорейский лидер потребовал отмены санкций против его страны в ответ на частичное сворачивание Пхеньяном ядерной программы.

В конце августа эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в годовом отчете высказали предположение, что КНДР могла вновь запустить свой экспериментальный ядерный реактор в научно-исследовательском центре в Йонбене.

В августе КНДР разорвала связь с Южной Кореей в ответ на совместные с США военные маневры. Пхеньян называл учения репетицией вторжения на Север, а южнокорейского президента Мун Чжэ Ина обвинил в "предательстве".