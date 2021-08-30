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КНДР заподозрена в возобновлении производства оружейного плутония

Атомная станция в Йонбене

Северная Корея, вероятно, перезапустила работу испытательного атомного реактора в Йонбене, использовавшегося для производства плутония для ядерного оружия, говорится в годовом отчете Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

У агентства нет прямого способа контролировать ядерную деятельность Северной Кореи с 2009 года, после того как Пхеньян выслал из страны международных инспекторов. Сейчас МАГАТЭ наблюдает за происходящим в основном с помощью спутниковых снимков.

“Не было никаких признаков работы реактора с начала декабря 2018 года до начала июля 2021 года, – говорится в отчете о заводе по обогащению урана с реактором мощностью 5 МВт. – Однако теперь заметен сброс охлаждающей воды, сопряжённый с работой реактора”.

О том, что зафиксированы признаки перезапуска, в МАГАТЭ говорили еще в июне. По мнению опрошенных WSJ экспертов, реактор может вновь быть использован для выработки из отработанного топлива оружейного плутония. В новом докладе МАГАТЭ также указаны признаки возобновления работы урановых рудников и обогатительной фабрики в Пхунсане.

Первый за год баллистический запуск КНДР
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Первый за год баллистический запуск КНДР

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  • КНДР находится под масштабными международными санкциями из-за своей ядерной программы. Вашингтон отказывается отменять ограничительные меры до полной денуклеаризации Северной Кореи.
  • В сентябре 2018 года, по итогам переговоров на саммите в Пхеньяне и встречи лидера КНДР Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом, Северная Корея обещала демонтировать реактор в Йонбене.
  • От возобновления работы реактора до финального цикла производства может пройти несколько лет, отмечали ранее эксперты по ядерной энергетике.

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