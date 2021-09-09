В Пхеньяне прошёл военный парад. Новых ракет на нём не заметили

В Пхеньяне в ночь на четверг прошёл военный парад по случаю 73-й годовщины образования Корейской Народно-Демократической Республики.

На шествии на центральной площади в честь основателя государства Ким Ир Сена лично присутствовал его внук, нынешний северокорейский лидер Ким Чен Ын. С речью он выступать не стал.

Предположительно, мероприятие продолжалось около часа. Судя по кадрам государственных СМИ и информации южнокорейских чиновников, новые стратегические вооружения на этот раз не демонстрировались. Также было привлечено значительно меньшее число людей и единиц армейской техники – в сравнении с предыдущими шествиями в январе и октябре прошлого года. Тогда Северная Корея, развивающая ядерную и ракетные программы вопреки международным санкциям, продемонстрировала своё наиболее провокационное оружие, пишет Associated Press.

"Я думаю, что парад был в основном для внутренней аудитории, а не для передачи посланий США или Южной Кореи", – приводит агентство "Ренхап" слова военного чиновника в Сеуле.

Парад стал первым с тех пор, как президент США Джо Байден вступил в должность. На предыдущем таком мероприятии в январе, за несколько дней до инаугурации Байдена, Ким говорил о намерении укреплять ядерный арсенал.

По информации Центрального телеграфного агентства КНДР, главными участниками нынешнего шествия стали члены различных военизированных формирований и сил общественной безопасности, в том числе активисты Рабоче-крестьянской Красной гвардии. Эта структура считается крупнейшей гражданской организацией самообороны в стране, в ней состоят свыше 5,5 миллиона человек – в основном рабочие и занятые в сельском хозяйстве.

По площади, в числе прочих, прошагали люди в оранжевых защитных костюмах и противогазах. Эксперты предположили, что их проход был призван продемонстрировать усилия северокорейских властей в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Также наблюдатели обратили внимание на то, что Ким Чен Ын ещё заметнее похудел и выглядит сейчас более здоровым. Уже несколько лет ходят разного рода слухи о здоровье корпулентного политика. В июне северокорейские медиа обнародовали кадры с Кимом после того, как он несколько недель не появлялся на публике. И тогда многие впервые обратили внимание на значительную потерю им веса.