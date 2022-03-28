Северная Македония объявила о высылке пяти российских дипломатов

Северная Македония объявила персона нон грата пять российских дипломатов. Об этом сообщает северомакедонское информационное агентство MIA.

Российский посол Сергей Баздникин в понедельник был вызван в министерство иностранных дел Северной Македонии, где ему вручили дипломатическую ноту о высылке пяти сотрудников посольства. Им дано пять дней на то, чтобы покинуть страну. О причинах высылки не сообщается.

Ранее Болгария объявила персона нон грата 10 сотрудников российского диппредставительства в стране, обвинив их в разведывательной деятельности. Также о высылке российских дипломатов объявляли власти Латвии, Литвы и Эстонии. Рига и Таллин выслала по 3 сотрудника посольства России, Вильнюс – 4. Это происходит на фоне российского вторжения в Украину.

Россия в понедельник объявила о высылке трёх сотрудников посольства Словакии - в ответ на высылку российских дипломатов из этой страны.