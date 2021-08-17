Северная Македония высылает второго за 3 месяца российского дипломата

Северная Македония объявила российского дипломата персона нон грата. Сообщения СМИ об этом подтвердил министр иностранных дел балканской страны Буяр Османи.

По его словам, дипломат нарушал правила, установленные Венской конвенцией. Его действия, как утверждает македонский представитель, были расценены как угроза безопасности страны и её союзников по НАТО. Подробностей министр не привёл, сказав, что эта информация носит конфиденциальный характер - сообщает Балканская служба Радио Свобода.

По сообщениям ряда СМИ, речь идёт о заместителе российского военного атташе.

В российском посольстве в Скопье заявили, что дипломат покинул страну ещё 10 лет назад, поскольку у него истёк срок командировки. Заместитель главы МИД России Александр Грушко назвал действия властей Северной Македонии недружественными и сказал, что они не останутся без ответа.

В мае Северная Македония уже высылала российского дипломата - в знак солидарности с Чехией, которая в связи с предполагаемой причастностью российских агентов к взрывам на складе боеприпасов в стране обменялась с Россией высылками десяток сотрудников посольств. Македонский дипломат в свою очередь был объявлен персона нон грата в Москве.