"Северный поток" бурлит. Расследование подрыва газопровода

По данным СМИ, подрыв газопровода "Северный поток" могла осуществить группа, следы которой ведут в Украину;
Беспорядки в Тбилиси после принятия в первом чтении закона об иностранных агентах;
Александр Лукашенко обвинил СБУ в организации атаки на самолет ВВС России на авиабазе под Минском;
Евгений Пригожин ответил на просьбу газеты NYT прокомментировать судьбу "ЧВК Вагнера";
Невыполненные обещания Владимира Путина, данные им 8 марта прошлого года.
Слушайте, подписывайтесь на телеграм-канал "Время Свободы"!
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.