"Северный поток" бурлит. Расследование подрыва газопровода

По данным СМИ, подрыв газопровода "Северный поток" могла осуществить группа, следы которой ведут в Украину;

Беспорядки в Тбилиси после принятия в первом чтении закона об иностранных агентах;

Александр Лукашенко обвинил СБУ в организации атаки на самолет ВВС России на авиабазе под Минском;

Евгений Пригожин ответил на просьбу газеты NYT прокомментировать судьбу "ЧВК Вагнера";

Невыполненные обещания Владимира Путина, данные им 8 марта прошлого года.

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