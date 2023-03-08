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Время Свободы

"Северный поток" бурлит. Расследование подрыва газопровода

Информационный дайджест "Время Свободы", 8 марта

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Время Свободы - Темы дня 8.03.2023
by Радио Свобода

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По данным СМИ, подрыв газопровода "Северный поток" могла осуществить группа, следы которой ведут в Украину;

Беспорядки в Тбилиси после принятия в первом чтении закона об иностранных агентах;

Александр Лукашенко обвинил СБУ в организации атаки на самолет ВВС России на авиабазе под Минском;

Евгений Пригожин ответил на просьбу газеты NYT прокомментировать судьбу "ЧВК Вагнера";

Невыполненные обещания Владимира Путина, данные им 8 марта прошлого года.

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