Северную Корею заподозрили в подготовке испытаний атомного оружия

Северная Корея тестирует детонирующее устройства для ядерного боезаряда, это может указывать на подготовку к испытаниям атомного оружия. Об этом в среду сообщило агентство "Рёнхап" со ссылкой на Офис национальной безопасности Южной Кореи.

Предполагаемые испытания могут пройти на полигоне Пунгери в 180 километрах от границы с Россией, следует из сообщения Офиса. Если взрыв состоится, он будет седьмым, совершённым Северной Кореей, вопреки категорическим запретам со стороны мирового сообщества.

КНДР в 1993 году отказалась от исполнения Договора о нераспространении ядерного оружия и с 2006 года провела как минимум шесть испытательных ядерных взрывов, последний из которых состоялся в сентябре 2017 года. За разработку ядерного и ракетного оружия против страны введены международные санкции.

В среду Северная Корея запустила три баллистические ракеты в сторону Японского моря. Одна из них, предположительно, была межконтинентальной.

Пуски и подготовка к взрыву проходят на фоне азиатского турне президента США Джо Байдена, посетившего Южную Корею. Там он встретился с новым президентом Южной Кореи Муном Чжэ Ином, заявившем о выбранном жёстком курсе в отношениях с Пхеньяном.