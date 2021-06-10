"Северный поток – 2" 11 июня начнут заполнять газом

Строительство морской части первой нитки газопровода "Северный поток – 2" по дну Балтийского моря из России в Германию завершено, с 11 июня начнутся пусконаладочные работы.

Об этом заявила в четверг компания-оператор трубопровода Nord Stream 2. По её сообщению, 10 июня уложенные со стороны России и Германии морские секции газопровода были соединены между собой. С пятницы начнутся работы по заполнению газопровода газом.

Это не означает, что газопровод будет в ближайшее время запущен в эксплуатацию, – ожидается, что пусконаладочные работы продлятся несколько месяцев. Кроме того, газопровод должен пройти сертификацию и другие процедуры.

О завершении прокладки труб первой нитки газопровода сообщил 4 июня в прямом эфире российский президент Владимир Путин. Это стало неожиданностью, поскольку ранее сообщалось, что остаётся уложить ещё несколько десятков километров труб.

Продолжается укладка второй нитки газопровода.

Укладка труб была остановлена в декабре 2019-го более чем на год из-за угрозы санкций США. В начале 2021 года её возобновили российские суда. Они, как и компании-владельцы, были внесены Вашингтоном в санкционный список. США, однако, не стали накладывать санкции на компанию-оператора "Северного потока – 2", учреждённую российским "Газпромом".

Администрация США подчёркивает, что выступает против сооружения газопровода, считая его угрозой энергетической безопасности ЕС и Украины. Однако и президент США Джо Байден, и госсекретарь Энтони Блинкен заявляли, что помешать достройке газопровода посредством санкций было бы весьма проблематично, кроме того, санкции против немецких компаний, участвующих в строительстве, могли бы затронуть сотрудничество США и Германии.

Вашингтон и Берлин продолжают переговоры о судьбе проекта – в частности, о возможных гарантиях Украине, которые могли бы стать условием начала его эксплуатации. Ни о каких конкретных решениях пока не объявлено. Власти Германии поддерживают достройку газопровода.