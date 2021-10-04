"Северный поток-2" начали наполнять газом

Принадлежащая "Газпрому" компания-оператор газопровода "Северный поток-2" в понедельник сообщила, что первая нитка трубопровода, проложенного из России в Германию по дну Балтийского моря, начала заполняться газом.

В сообщении компании, которое цитируют агентства, говорится, что на нитке были проведены пусконаладочные работы, и теперь она может наполняться газом для начала технического тестирования трубопровода.

Ранее в понедельник Датское энергетическое агентство объявило о том, что компания "Nord Stream 2" выполнила все условия для ввода газопровода - частично он проходит через датские воды - в эксплуатацию.

Когда газопровод будет полностью готов к началу поставок топлива - пока не сообщается. Помимо технических работ, не завершён также процесс его сертификации. Германские власти начали его в сентябре, он может продлиться 4 месяца.

Газопровод "Северный поток-2", сооружение которого было завершено в августе, стал предметом политической борьбы. Соединённые Штаты, ряд стран ЕС и Украина выступают против его введения в эксплуатацию, опасаясь, что он станет инструментом давления Москвы на Европу. США ввели ряд санкций в связи с сооружением газопровода. В последние месяцы цены на газ на европейском рынке достигли рекордных значений, и ряд экспертов и политиков опасаются, что Россия будет использовать эту ситуацию для того, чтобы добиться от ЕС новых уступок в обмен на скорейшее введение "Северного потока-2" в эксплуатацию.