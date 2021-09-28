Цена на газ в Европе впервые в истории превысила тысячу долларов

Биржевая цена на газ в Европе впервые превысила отметку в тысячу долларов за кубометр. На пике стоимость октябрьских фьючерсов на хабе TTF в Нидерландах составила 1030 долларов.

Биржевые цены на газ в Европе начали резко повышаться в конце лета. С начала года цена выросла примерно в четыре раза.

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Одной из причин для скачка цен эксперты называют холодную зиму 2020 года и аномальную жару летом. Уже в эту пятницу, 1 октября, в Европе официально начинается зимний сезон. Однако, по данным Ассоциации газовой инфраструктуры Европы, хранилища в ЕС и Великобритании заполнены менее чем на три четверти. Это самый низкий уровень за последние 10 лет.

РБК отмечает, что на ценах отразились итоги аукционов по бронированию дополнительных мощностей для транзита газа через Украину на сентябрь. На них были выставлены мощности до 15 миллионов кубометров в сутки, но "Газпром" выкупил чуть более четырёх процентов объёма. На аукционе 20 сентября дополнительные мощности компания бронировать не стала.

Это стало поводом для Европарламента заподозрить российскую газовую монополию "Газпром" в сознательном давлении на рынок. Российский концерн в ответ заявил, что стремится нарастить объём поставок. Москва утверждает, что цены будут сбалансированы после запуска газопровода "Северный поток – 2".