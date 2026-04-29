"Северсталь" спорит с Матвиенко: у нас нет офшоров, мы в кризисе

В корпорации "Северсталь", основным бенефициаром которой является занимающий первую строчку в списке российского Forbes по размеру своего состояния Алексей Мордашов, резко отреагировали на предложение главы Совета Федерации Валентины Матвиенко помочь Вологодской области, где расположены основные предприятия компании, "подтянув что-то из офшоров" в Россию. В комментарии компании, который цитирует Forbes, РБК и другие российские СМИ, говорится, что "Северсталь" находится в кризисе, а также содержится критика властей Вологодской области и аппарата самой Матвиенко.

Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации 29 апреля упомянула о том, что Мордашов "вышел на первое место в списке Forbes". "Хорошо, что наши люди богатеют", отметила Матвиенко, добавив, что "в этой ситуации надо соизмерять возможности и, может быть, что-то из офшоров подтянуть все-таки в Российскую Федерацию". Она отметила, что кроме писаных законов "ещё должны быть законы совести, патриотизма, любви к своей родной земле, отечеству, уважения к людям, которые заработали для тебя такие крупные миллиарды". Состояние семьи Мордашова, по оценке Forbes, достигло 37 миллиардов долларов.

В "Северстали" в ответ на это заявили, что компания "зарегистрирована в России, как и другие активы Алексея Мордашова находится в российской юрисдикции, а не в неких «офшорах», что в принципе невозможно с учетом того, что «Северсталь» и сам Алексей Мордашов давно находятся в санкционных списках".

Также в комментарии сказано, что "Северсталь", "как и другие компании отрасли чёрной металлургии, находятся в глубоком кризисе", и, в частности, по итогам I квартала 2026 года прибыль упала в 370 раз по сравнению с прошлым годом. Несмотря на это, заявили в компании, она выполняет свои социальные обязательства, а также была отмечена "за высокий уровень гражданской ответственности и неоценимый вклад в поддержку участников специальной военной операции (официальный термин для обозначения войны в Украине - РС) и мирного населения", получив в том числе награду от Владимира Путина.

"К сожалению, непродуманная политика администрации Вологодской области, которая имела два года назад надежную бюджетную «подушку» в 70 млрд рублей, неразумно растратила эти деньги, и сейчас бюджет области в глубоком дефиците", - заявил далее представитель компании, добавив, что место в списке Forbes определяется "гипотетическими оценками активов, а не реальными финансовыми средствами". В компании также попросили сотрудников аппарата Матвиенко "тщательно проверять информацию для доклада своему руководителю".

Ранее комментаторы обращали внимание на напряжённые отношения между Мордашовым и его структурами и губернатором Вологодской области Георгием Филимоновым, приобретшим федеральную известность благодаря ряду громких инициатив, среди которых ограничение абортов, существенные ограничения на продажу алкоголя, установка памятника Ивану Грозному и увековечение личности Сталина. Филимонов неоднократно прямо или косвенно критиковал Мордашова.

На днях 142-метровая суперъяхта Норд, принадлежащая Алексею Мордашову, прошла через Ормузский пролив, проход судов через который сейчас серьёзно затруднён из-за блокады, которую осуществляют как Иран, так и США. Яхта под российским флагом, находящаяся под санкциями западных стран, вышла из Дубая 24 апреля и прошла пролив беспрепятственно.