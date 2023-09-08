Сейм Латвии дал гражданам РФ отсрочку в 2 года для сдачи экзамена

Сейм Латвии утвердил в первом чтении поправки к Иммиграционному закону, согласно которым гражданам России, бывшим обладателями ВНЖ в стране, даётся отсрочка на два года, чтобы они успели сдать экзамен по латышскому языку. Сдача такого экзамена - условие для продления ВНЖ.

Как сообщает Delfi, согласно законопроекту, россияне получат временный вид на жительство сроком на два года. Они также на эти два года сохранят социальные гарантии.

К 2 сентября у тысяч россиян-обладателей латвийского ВНЖ, которые к этому дню не успели сдать экзамен, вид на жительство, согласно действующему законодательству, был аннулирован, поправки об этом были приняты после российского вторжения в Украину. Однако большая часть этих жителей Латвии к установленной дате экзамен не сдала. Согласно букве закона, власти могли прибегнуть к их депортации. Правительство, однако, решило предоставить им дополнительные два года.

За отсрочку голосовали почти все партии, как правительственные, так и оппозиционные, кроме "Национального объединения". В окончательном чтении закон, как ожидается, примут 14 сентября.

На начало сентября на экзамен по латышскому языку явились более 11 тысяч из 25 тысяч человек, на которых распространяются требования закона. Как отмечает Delfi, 61% из них успешно сдать экзамен не смогли.