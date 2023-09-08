Сейм Латвии дал гражданам РФ отсрочку в 2 года для сдачи экзамена

Сейм Латвии утвердил в первом чтении поправки к Иммиграционному закону, согласно которым гражданам России, бывшим обладателями ВНЖ в стране, даётся отсрочка на два года, чтобы они успели сдать экзамен по латышскому языку. Сдача такого экзамена - условие для продления ВНЖ.
Как сообщает Delfi, согласно законопроекту, россияне получат временный вид на жительство сроком на два года. Они также на эти два года сохранят социальные гарантии.
К 2 сентября у тысяч россиян-обладателей латвийского ВНЖ, которые к этому дню не успели сдать экзамен, вид на жительство, согласно действующему законодательству, был аннулирован, поправки об этом были приняты после российского вторжения в Украину. Однако большая часть этих жителей Латвии к установленной дате экзамен не сдала. Согласно букве закона, власти могли прибегнуть к их депортации. Правительство, однако, решило предоставить им дополнительные два года.
За отсрочку голосовали почти все партии, как правительственные, так и оппозиционные, кроме "Национального объединения". В окончательном чтении закон, как ожидается, примут 14 сентября.
На начало сентября на экзамен по латышскому языку явились более 11 тысяч из 25 тысяч человек, на которых распространяются требования закона. Как отмечает Delfi, 61% из них успешно сдать экзамен не смогли.
- Среди живущих в Латвии граждан России много пожилых людей, которым изучение языка, как сообщается, даётся с трудом. В Латвии проживает 25 317 граждан России с особым статусом. Прежде чем получить российский паспорт, они были латвийскими гражданами или (в подавляющем большинстве) так называемыми негражданами.
- В конце сентября 2022 года латвийский парламент – Сейм – законодательно аннулировал постоянные виды на жительство для таких людей с 2 сентября 2023 года. Чтобы сохранить право жить в Латвии, они должны оформить вид на жительство по новой процедуре. Для этого нужно подать в Управление по делам гражданства и иммиграции свидетельство о знании латышского языка и доказать, что ежемесячные доходы в течение последнего года были не ниже минимальной зарплаты (620 евро в 2023 году) или что человек получает латвийскую пенсию.
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