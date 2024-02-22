Сейм Латвии в четверг принял законопроект, запрещающий импорт сельскохозяйственных продуктов из России и Беларуси для внутреннего рынка. Депутаты не поддержали поправку, запрещающую также транзит таких товаров, передаёт Delfi.
Ограничения на ввоз распространяются на сельскохозяйственную и кормовую продукцию, которую ввозят напрямую из России и Беларуси, и на продукцию из этих стран, которую импортируют из других государств.
Поправки предусматривают, что запрет будет действовать до 1 июля 2025 года, а в дальнейшем при необходимости он может быть продлен. В пояснительной записке сказано, что ограничения направлены на то, чтобы "не дать государственным бюджетам стран-агрессоров и предприятиям этих стран получить дополнительные доходы от экспорта своей продукции, тем самым способствуя возможности продолжения войны в Украине", отмечает Север.Реалии.
Латвия — второй по величине импортёр российской сельхозпродукции в ЕС. Руководитель юридического управления Сейма Дина Мейстер призвала не поддерживать предложение партии Национальный союз о транзите российской сельхозпродукции, поскольку оно противоречит международным обязательствам Латвии и конституции страны, передаёт Delfi. Отмечается, что такие решения можно принимать только на уровне ЕС.
- В 2023 году Латвия импортировала из России для внутреннего рынка более 423 тысяч тонн зерновых продуктов , что на 59,9 процента больше, чем в 2022 году. Стоимость импортированных из России в Латвию круп в 2023 году достигла 89 млн евро, что на 11,7 процента больше, чем в 2022 году.
- В то же время страна является одним из крупнейших импортёров российского продовольствия для транзита. Как сообщает портал Латвийских общественных СМИ, за 11 месяцев прошлого года в страну было ввезено 1,94 миллиона тонн зерновых для транзита. В этом году объём может достигнуть 4 миллионов тонн, передаёт "Интерфакс" оценку министерства сельского хозяйства страны.
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