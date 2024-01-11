Сейм Латвии принял закон о национализации Дома Москвы в Риге

Сейм Латвии 11 января принял в окончательном чтении законопроект "О действиях с недвижимостью, которая необходима для устранения угрозы государственной безопасности", который предусматривает национализацию так называемого Дома Москвы, расположенного в Риге.

Дом Москвы принадлежит правительству российской столицы через государственное унитарное предприятие "Московский центр международного сотрудничества".

Как сказано в законопроекте, право распоряжаться зданием получит правительство Латвии, которое до 31 марта должно определиться с его дальнейшей судьбой. Не исключено, что здание продадут на аукционе, а вырученные средства отправят на помощь Украине, - сообщает rus.TVNET.

Рассмотрение законопроекта инициировала комиссия Сейма по национальной безопасности. Она пришла к выводу, что под прикрытием культурных мероприятий в Доме Москвы проходили политические акции, угрожающие национальной безопасности Латвии. Также в принятом документе отмечается, что Дом Москвы перестанет существовать как "символ российской политики в отношении соотечественников, что предотвратит угрозу государственному строю и национальной безопасности Латвии".

После 24 февраля 2022 года, как сообщается, санкции, наложенные в связи с российским вторжением в Украину в том числе на московские власти, затруднили работу Дома Москвы, но не полностью прекратили её. Помещения в здании по прежнему сдавались в аренду, в том числе лицам, которых власти Латвии подозревают в поддержке политики России. Согласно принятому закону, арендаторы должны выехать из здания в течение семи дней.