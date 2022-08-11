Сейм Латвии признал Россию страной – спонсором терроризма. Заявление было принято в четверг, 11 августа, на парламентском заседании. В тексте заявляется, что Россия целенаправленно атакует мирное население на территории Украины. За резолюцию проголосовали 67 депутатов, 16 человек не голосовали, передаёт Delfi.
В своем заявлении депутаты призвали страны Евросоюза немедленно приостановить выдачу туристических и въездных виз гражданам России и Беларуси. Латвия уже сделала это в начале августа.
Выдержки из заявления депутатов опубликованы на сайте Сейма. В тексте действия России в отношении населения Украины названы "целенаправленным геноцидом".
- В конце июля Сенат Конгресса США призвал Белый дом признать Россию страной – спонсором терроризма. В тексте заявления говорилось, что это должно стать ответом за действия России в Чечне, Грузии, Сирии и Украине, приведшие к гибели "бесчисленного количества невинных мужчин, детей и женщин".
- Госдепартамент США пока не стал этого делать. Как сообщала The New York Times, администрация Джо Байдена считает, что этот шаг ухудшит связи с рядом союзников, продолжающих деловые отношения с Россией, и затруднит поддержание дипломатических связей с Москвой даже на существующем минимальном уровне.
- Россия отрицает преднамеренные и неизбирательные атаки на мирное население Украины, заявляя, что атакует только военные объекты. Согласно последней оценке ООН, международные организации верифицировали гибель 5100 мирных жителей в ходе войны, реальные потери, вероятно, кратно выше.
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