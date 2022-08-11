Сейм Латвии признал Россию страной – спонсором терроризма. Заявление было принято в четверг, 11 августа, на парламентском заседании. В тексте заявляется, что Россия целенаправленно атакует мирное население на территории Украины. За резолюцию проголосовали 67 депутатов, 16 человек не голосовали, передаёт Delfi.

В своем заявлении депутаты призвали страны Евросоюза немедленно приостановить выдачу туристических и въездных виз гражданам России и Беларуси. Латвия уже сделала это в начале августа.

Выдержки из заявления депутатов опубликованы на сайте Сейма. В тексте действия России в отношении населения Украины названы "целенаправленным геноцидом".