Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Сейм Латвии признал Россию страной – спонсором терроризма

Сейм Латвии признал Россию страной – спонсором терроризма. Заявление было принято в четверг, 11 августа, на парламентском заседании. В тексте заявляется, что Россия целенаправленно атакует мирное население на территории Украины. За резолюцию проголосовали 67 депутатов, 16 человек не голосовали, передаёт Delfi.

В своем заявлении депутаты призвали страны Евросоюза немедленно приостановить выдачу туристических и въездных виз гражданам России и Беларуси. Латвия уже сделала это в начале августа.

Выдержки из заявления депутатов опубликованы на сайте Сейма. В тексте действия России в отношении населения Украины названы "целенаправленным геноцидом".

  • В конце июля Сенат Конгресса США призвал Белый дом признать Россию страной – спонсором терроризма. В тексте заявления говорилось, что это должно стать ответом за действия России в Чечне, Грузии, Сирии и Украине, приведшие к гибели "бесчисленного количества невинных мужчин, детей и женщин".
  • Госдепартамент США пока не стал этого делать. Как сообщала The New York Times, администрация Джо Байдена считает, что этот шаг ухудшит связи с рядом союзников, продолжающих деловые отношения с Россией, и затруднит поддержание дипломатических связей с Москвой даже на существующем минимальном уровне.
  • Россия отрицает преднамеренные и неизбирательные атаки на мирное население Украины, заявляя, что атакует только военные объекты. Согласно последней оценке ООН, международные организации верифицировали гибель 5100 мирных жителей в ходе войны, реальные потери, вероятно, кратно выше.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG