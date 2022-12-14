Сейм Латвии утвердил новый кабинет. Премьером остался Кариньш

Сейм Латвии в среду проголосовал за утверждение состава нового кабинета министров страны. Правительство составили три политические силы - правоцентристское "Новое единство", правоконсервативное "Национальное объединение" и союз малых и региональных партий "Объединённый список". Премьером остался представитель "Нового единства" Кришьянис Кариньш.

У депутатов от правящей коалиции в Сейме 54 голоса из 100, столько голосов и было подано за доверие правительству. Переговоры о формировании кабинета продолжались после выборов более двух месяцев. В них участвовала и партия "Прогрессивные", имеющая леволиберальную программу, однако в конце концов правительство сформировали без неё.

Министром обороны в новом правительстве стала Инара Мурниеце ("Нацобъединение"), министром иностранных дел остался Эдгар Ринкевич ("Новое Единство").

Ожидается, что новое правительство Латвии продолжит жёсткий курс по отношению к России и безоговорочную поддержку Украины.

В декларации правительства предусматривается увеличение расходов на оборону, укрепление патриотического воспитания молодёжи, укрепление "механизма борьбы с организациями и лицами, поддерживающими агрессивную политику России". Латвия также будет выступать за создание особого трибунала по расследованию и осуждению военных преступлений России против Украины. Правительство обязалось дополнительно поддерживать образование и медиа на латышском языке. Все партии коалиции договорились о том, что будут поддерживать единую внешнюю политику, а разногласия допустили по внутренним вопросам - например о правах ЛГБТ+.