В Латвии аннулировали лицензию на вещание телеканала "Дождь"

Национальный совет по электронным СМИ Латвии отозвал лицензию на вещание телеканала "Дождь". Решение принято в связи с угрозой национальной безопасности. Об этом сообщил председатель совета Иварс Аболиньш.

"Все должны уважать законы Латвии, – написал он. – По совокупности нарушений совет убедился, что руководство "Дождя" не понимает и не осознаёт их значимости и серьёзности, поэтому не может действовать на территории Латвии".

На прошлой неделе совет оштрафовал "Дождь" на десять тысяч евро за использование карты с аннексированным Крымом в составе России и слово "наша" по отношению к российской армии. Тогда Аболиньш отметил, что это уже второе нарушение со стороны телеканала за последние несколько месяцев. Он добавил, что за три серьёзных нарушения "Дождь" могут лишить лицензии на вещание.

После слов ведущего Алексея Коростелёва в прямом эфире "Дождя" 1 декабря латвийская служба госбезопасности начала расследование по подозрению, что телеканал оказывает помощь российской армии. В частности, Коростелёв сказал: "Мы надеемся, что многим военнослужащим, в том числе мы, смогли помочь, например, с оснащением и просто с элементарными удобствами на фронте", призывая телезрителей присылать сообщения о возможных нарушениях при проведении мобилизации россиян на войну в Украине.

На следующий день "Дождь" извинился, вырезал фразу из записи эфира и сообщил, что прекратил сотрудничество с Коростелёвым. Сам журналист объяснил, что в эфире оговорился и "готов к увольнению ради решений проблем канала". В знак поддержки Коростелёва и права каждого на ошибку "Дождь" покинули трое его сотрудников.