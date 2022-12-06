В Латвии аннулировали лицензию на вещание телеканала "Дождь"

Национальный совет по электронным СМИ Латвии отозвал лицензию на вещание телеканала "Дождь". Решение принято в связи с угрозой национальной безопасности. Об этом сообщил председатель совета Иварс Аболиньш.
"Все должны уважать законы Латвии, – написал он. – По совокупности нарушений совет убедился, что руководство "Дождя" не понимает и не осознаёт их значимости и серьёзности, поэтому не может действовать на территории Латвии".
На прошлой неделе совет оштрафовал "Дождь" на десять тысяч евро за использование карты с аннексированным Крымом в составе России и слово "наша" по отношению к российской армии. Тогда Аболиньш отметил, что это уже второе нарушение со стороны телеканала за последние несколько месяцев. Он добавил, что за три серьёзных нарушения "Дождь" могут лишить лицензии на вещание.
После слов ведущего Алексея Коростелёва в прямом эфире "Дождя" 1 декабря латвийская служба госбезопасности начала расследование по подозрению, что телеканал оказывает помощь российской армии. В частности, Коростелёв сказал: "Мы надеемся, что многим военнослужащим, в том числе мы, смогли помочь, например, с оснащением и просто с элементарными удобствами на фронте", призывая телезрителей присылать сообщения о возможных нарушениях при проведении мобилизации россиян на войну в Украине.
На следующий день "Дождь" извинился, вырезал фразу из записи эфира и сообщил, что прекратил сотрудничество с Коростелёвым. Сам журналист объяснил, что в эфире оговорился и "готов к увольнению ради решений проблем канала". В знак поддержки Коростелёва и права каждого на ошибку "Дождь" покинули трое его сотрудников.
- По словам ведущей "Дождя" Анны Монгайт, "Дождь" продолжает работу, остаётся в ютьюбе, но теряет часть кабельных сетей.
- Телеканал начал вещание из Москвы в 2008 году. В 2014 году после опроса о блокаде Ленинграда большинство спутниковых и кабельных операторов убрали канал из своих списков. В 2021 году "Дождь" внесли в список "иностранных агентов".
- В 2022 году, вскоре после вторжения России в Украину, российские власти заблокировали "Дождь". Как и многие другие независимые СМИ, он был вынужден прекратить работу. В июне стало известно, что телеканал получил лицензию на вещание в Латвии.
- После начала войны в Латвию переехали более двухсот российских журналистов и более двадцати изданий. Служба госбезопасности Латвии выражала обеспокоенность в связи с переездом российских СМИ. Их работа, как утверждали в спецслужбе, может угрожать безопасности латвийского информационного пространства и нести риски, связанные с работой российской разведки.
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