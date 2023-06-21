Сейм Литвы инициировал процедуру лишения гражданства олимпийской фигуристки Маргариты Дробязко за её участие в российском танцевальном шоу "Лебединое озеро" в августе 2022 года. Она уже лишена государственной награды за эту программу. Об этом сообщает Литовское национальное радио и телевидение.

Члены Сейма обратились в министерство внутренних дел с просьбой оценить основания для лишения фигуриста гражданства с помощью принятых недавно поправок в законодательство. В марте литовские депутаты разрешили лишать гражданства лиц, действия которых угрожают интересам безопасности страны или её союзников, если паспорт им был ранее выдан в порядке исключения. Закон был принят после выступления Дробязко с мужем в российском шоу.

МВД должно обратиться в Комиссию по делам гражданства, которая предоставит рекомендацию президенту Гитанасу Науседе, который и примет окончательное решение об аннулировании паспорта.

В августе 2022 года Науседа подписал декрет об исключении Дробязко и её мужа Повиласа Ванагаса из списка награждённых орденом Великого князя Литовского Гедиминаса в связи с "унижением звания награжденного" этим орденом. По словам президента, спортсмены "перечеркнули свои достижения циничным актом участия в коммерческом мероприятии в Сочи".

Особые претензии со стороны литовских политиков вызывает, что организатором ледового шоу выступает Татьяна Навка, жена пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова.

Дробязко родилась в Москве. После распада СССР начала выступать за Литву в танцевальной паре с Повиласом Ванагасом, получив для этого гражданство страны. В 2000-м вышла замуж за Ванагаса. Пара пять раз участвовала в Олимпийских играх, представляя Литву, они призёры чемпионата мира и двух чемпионатов Европы.

Глава Литовской федерации фигурного катания Лилия Ванагене в комментарии национальной телерадиокомпании заявила, что Литва "очень быстро забыла о заслугах перед страной" фигуристки и её мужа. "Их результаты, достигнутые за столько лет, повлияли на то, что сегодня у нас в Литве, в Каунасе, проходит чемпионат Европы", — заявила она.

Ранее Ваненеге, мать жены Дробязко, заявляла, что фигуристы после российского вторжения в Украину "однозначно поддержали Украину". Сами спортсмены ситуацию публично не комментируют, ранее сообщалось, что они живут в России.