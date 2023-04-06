Сейм Литвы принял резолюцию с предложением позвать Украину в НАТО

Литовский парламент, Сейм, принял резолюцию об основных целях страны на саммите НАТО в Вильнюсе, запланированном на 11-12 июля. В документе предлагается пригласить Украину в союз и обеспечить Киев "полной поддержкой практическими мерами".
За резолюцию единогласно проголосовали все 129 депутатов, участвовавших в голосовании (всего их в Сейме 141). Председатель парламентского комитета по международным делам Жигимантас Павиленис заявил, что приглашение Киева в союз "опровергнет право вето России по вступлению Украины" и сделает союз сильнее, укрепив тем самым литовскую безопасность, — цитирует его в переводе российского госагентства ТАСС канал "Настоящее время".
В конце сентября прошлого года президент Украины Владимир Зеленский по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны объявил, что страна подаёт заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. "Де-факто мы уже прошли свой путь в НАТО. Де-факто мы уже доказали совместимость со стандартами Североатлантического союза", — заявил он.
Москва неоднократно заявляла, что считает возможное вступление Украины критической угрозой своей безопасности. Перед февральским вторжением Кремль требовал не допустить членства Украины в НАТО.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг уже после начала вторжения заявлял, что двери для вступления Киева в Альянс открыты, но сейчас внимание сосредоточено на поддержке защиты Украины от российского вторжения. Многие военные эксперты предполагают, что вступление страны невозможно как минимум до завершения активных боевых действий.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.