Сейм Литвы принял резолюцию с предложением позвать Украину в НАТО

Литовский парламент, Сейм, принял резолюцию об основных целях страны на саммите НАТО в Вильнюсе, запланированном на 11-12 июля. В документе предлагается пригласить Украину в союз и обеспечить Киев "полной поддержкой практическими мерами".

За резолюцию единогласно проголосовали все 129 депутатов, участвовавших в голосовании (всего их в Сейме 141). Председатель парламентского комитета по международным делам Жигимантас Павиленис заявил, что приглашение Киева в союз "опровергнет право вето России по вступлению Украины" и сделает союз сильнее, укрепив тем самым литовскую безопасность, — цитирует его в переводе российского госагентства ТАСС канал "Настоящее время".

В конце сентября прошлого года президент Украины Владимир Зеленский по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны объявил, что страна подаёт заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. "Де-факто мы уже прошли свой путь в НАТО. Де-факто мы уже доказали совместимость со стандартами Североатлантического союза", — заявил он.

Москва неоднократно заявляла, что считает возможное вступление Украины критической угрозой своей безопасности. Перед февральским вторжением Кремль требовал не допустить членства Украины в НАТО.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг уже после начала вторжения заявлял, что двери для вступления Киева в Альянс открыты, но сейчас внимание сосредоточено на поддержке защиты Украины от российского вторжения. Многие военные эксперты предполагают, что вступление страны невозможно как минимум до завершения активных боевых действий.