Сейм Литвы запретил россиянам без ПМЖ покупать недвижимость

Сейм Литвы во вторник одобрил в окончательном чтении законопроект об ограничениях по отношению к гражданам России в связи с широкомасштабным вторжением в Украину. По сравнению с первоначальным вариантом законопроекта, он был смягчён.

Документ предусматривает ограничение права граждан России на приобретение недвижимости в Литве. Покупка россиянами и их компаниями недвижимости будет запрещена. Исключения коснутся только граждан России, имеющих в Литве постоянный вид на жительство или вступающих в наследство. Первоначальный вариант предусматривал полный запрет, как для россиян, так и для граждан Беларуси.

Решено также не вводить полный запрет на предоставление гражданам России литовского гражданства. Его по-прежнему смогут получать те, кто отвечает требованиям закона о натурализации, то есть, в частности, прожил в стране более десяти лет или имеет литовские корни.

Заместительница министра иностранных дел Литвы Йовита Нелюпшене ранее заявляла, что в 2022 году путем натурализации гражданство Литвы было предоставлено 29 гражданам России. Планы литовских властей полностью запретить россиянам получение гражданства и покупку недвижимости вызывали противоречивую реакцию. В частности, живущая в эмиграции российский оппозиционный политик Любовь Соболь написала открытое письмо лидерам фракций Сейма с призывом отказаться от этих ограничений. Она утверждала, что те россияне, которые имеют в Литве вид на жительство и связывают свою жизнь с этой страной, выступают против режима Владимира Путина и войны в Украине.

Срок действия ограничительных мер - один год (до мая 2024 года).