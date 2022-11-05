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В Польше открылся первый "съезд народных депутатов" России

Бывший депутат Госдумы России Илья Пономарев

В польском селе Яблонна открылось совещание ряда представителей российской оппозиции, которое организаторы называют первым съездом народных депутатов Российской Федерации. Там собрались представители депутатского корпуса, которые в разные годы избирались на международно-признанных выборах.

Как написал бывший депутат Госдумы России Илья Пономарев, общая платформа делегатов съезда – неприятие войны между Россией и Украиной, начавшейся в 2014 году, и готовность изменить общественно-политический строй нынешней России.

Среди участников съезда – бывшие депутаты Госдумы Геннадий Гудков, Илья Пономарев и Марк Фейгин, депутат Семилукского райсовета Воронежской области Нина Беляева, депутат Госдумы Аркадий Янковский.

Съезд принял ряд документов: "Акт о люстрации", "Революционный акт", обращение к российской оппозиции. В проекте акта о люстрации, в частности, предлагается освободить от люстрации человека, "который устранит физически или доставит в международный уголовный суд Путина Владимира Владимировича, либо окажет существенное содействие в совершении такового действия".

Документ также предполагает люстрацию всех депутатов Госдумы двух последних созывов, а также сотрудников всех силовых структур, в том числе всех военнослужащих Вооруженных сил России, без различия контрактников и мобилизованных.

Депутат Нина Беляева заявила, что проект "Акта о люстрации" был изменен без согласия разработчиков, а доступ к документам ей заблокировали.

"Официально заявляю, что проект по люстрации выложенный на сайте Съезда от моего имени и имени Дмитрия Саввина не соответствует подготовленному мной проекту. Ильей Пономаревым в него были единолично внесены не согласованные с нами правки. Выложенный проект не рассматривался на оргкомитете. Такая вот демократия…", – написала Беляева.

Также участники съезда планируют обсудить "Акт об экономической свободе и приватизации", "Акт о СМИ".

  • Первый съезд народных депутатов России (РСФСР в составе тогдашнего СССР) был созван в 1990 году, он сыграл важную роль в становлении независимого российского государства. В 1993 году после конфликта с президентом Борисом Ельциным съезд был разогнан, новая конституция такого органа власти не предусматривала. Организаторы нынешнего "съезда" об историческом съезде в своих документах не упоминают.

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