Сезон отменяется? Новый разлив нефтепродуктов у побережья Анапы

Нефтяное пятно у побережья Анапы превышает 117 кв. км - это видно на спутниковых снимках. Ветром его разорвало на несколько частей , что осложняет работы по ликвидации утечки. И речь, вероятно, идет не о последствиях крушения танкеров - в Керченском проливе в декабре 2024 года. Очень похоже, что это новый разлив нефтепродуктов, от которых волонтеры снова очищают пляжи и спасают птиц, их сотнями находят, перепачканными в мазуте.

О масштабах и последствиях нового загрязнения Черного моря нефтепродуктами в районе Витязево-Анапы говорим с экологом, экспертом рабочей группы по изучению экологических последствий войны в Украине Евгением Симоновым

А также в выпуске: Срок за звездочку. Как в России штрафуют и сажают за лайки, эмодзи. Комментирует адвокат, сотрудничающая с правозащитным проектом ОВД-Инфо Валерия Ветошкина

Работа есть, а денег нет. Кому и почему в России задерживают зарплату. Комментирует доктор юридических наук, профессор Свободного университета Илья Шаблинский