Сезон "топливного туризма". В Казахстане с опаской смотрят на бензиновый кризис в РФ

Информационный дайджест "Время Свободы с Андреем Шароградским". Пятница, 3 июля
01:30 Число погибших при российском ударе по Киеву достигло 30 человек
04:15 Европейские страны осудили Россию, Владимир Зеленский просит европейских партнеров больше помогать системами ПВО
09:38 Нехватка бензина ведет к подорожанию товаров и продовольствия в России
13:49 «Топливный туризм» из России в Казахстан и его угроза для казахстанской экономики
18:42 В США 4 июля отмечают 250 День независимости, в Иране начинаются похороны аятоллы Али Хаменеи
25:53 Александр Генис об Америке и эмигрантах
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Андрей Шароградский
Международный обозреватель Радио Свобода. Автор и ведущий информационно-аналитического дайджеста, подкаста «Время Свободы»