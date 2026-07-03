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Время Свободы

Сезон "топливного туризма". В Казахстане с опаской смотрят на бензиновый кризис в РФ

АЗС в Казахстане
АЗС в Казахстане
Информационный дайджест "Время Свободы с Андреем Шароградским". Пятница, 3 июля
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Информационный дайджест "Время Свободы с Андреем Шароградским". Пятница, 3 июля
by Радио Свобода

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Информационный дайджест "Время Свободы с Андреем Шароградским". Пятница, 3 июля

01:30 Число погибших при российском ударе по Киеву достигло 30 человек

04:15 Европейские страны осудили Россию, Владимир Зеленский просит европейских партнеров больше помогать системами ПВО

09:38 Нехватка бензина ведет к подорожанию товаров и продовольствия в России

13:49 «Топливный туризм» из России в Казахстан и его угроза для казахстанской экономики

18:42 В США 4 июля отмечают 250 День независимости, в Иране начинаются похороны аятоллы Али Хаменеи

25:53 Александр Генис об Америке и эмигрантах

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    Андрей Шароградский

    Международный обозреватель Радио Свобода. Автор и ведущий информационно-аналитического дайджеста, подкаста «Время Свободы» 

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