Сезон "топливного туризма". В Казахстане с опаской смотрят на бензиновый кризис в РФ

Информационный дайджест "Время Свободы с Андреем Шароградским". Пятница, 3 июля

01:30 Число погибших при российском ударе по Киеву достигло 30 человек

04:15 Европейские страны осудили Россию, Владимир Зеленский просит европейских партнеров больше помогать системами ПВО

09:38 Нехватка бензина ведет к подорожанию товаров и продовольствия в России

13:49 «Топливный туризм» из России в Казахстан и его угроза для казахстанской экономики

18:42 В США 4 июля отмечают 250 День независимости, в Иране начинаются похороны аятоллы Али Хаменеи

25:53 Александр Генис об Америке и эмигрантах