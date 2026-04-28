"Шахеды" превратились в печальную обыденность. Одесса под российскими ударами

Информационный дайджест "Время Свободы с Андреем Шароградским". Вторник, 28 апреля

01:02 Как живет Одесса под постоянными российскими ударами

06:44 В Туапсе в третий раз украинские беспилотники атаковали НПЗ

10:02 Владимир Путин призвал законодателей «не зацикливаться» на запретительных законах

11:01 Замглавы администрации президента России Максим Орешкин заявил о восстановлении в России плановой экономики

15:45 Дональд Трамп недоволен новым предложением Тегерана об условиях заключения мирного соглашения между США и Ираном

18:42 Коулу Томасу Аллену, пытавшемуся прорваться на ужин Ассоциации журналистов Белого дома, предъявлены обвинения в попытку покушения на жизнь Дональда Трампа

21:24 Сто лет со дня рождения автора романа «Убить пересмешника» Харпер Ли