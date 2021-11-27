Шахтёры "Листвяжной" рассказали о занижении показателей датчиков

Шахтёры кузбасской шахты "Листвяжная", где несколько дней назад в результате аварии погиб 51 человек, рассказали журналистам о том, что перед сменами им неоднократно выдавали датчики, настроенные так, чтобы они занижали показатели концентрации метана в шахте. По словам горняков, с которыми пообщались журналисты РБК, датчики были изнутри проклеены двусторонним скотчем, чтобы туда не поступал воздух, "и он не те данные показывал, которые есть на самом деле".

При этом в августе и ноябре нынешнего года, как утверждается, датчики всё же фиксировали превышение показателей метана в шахте - соответствующие фото и видео горняки передали журналистам.

Шахтёры возлагают ответственность за неисправные датчики на руководство шахты, утверждая, что оно пошло на такой шаг, чтобы сотрудники подрядной организации не отказывались от работы.

Горняки такжерассказали РБК о проблемах с эвакуацией из шахты после взрыва. По их словам, в первые полтора часа после аварии на месте происшествия никого не было, в том числе медиков и спасателей, а эвакуацией шахтёров занимались их коллеги.

Авария на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области произошла утром 25 ноября. По версии местного управления Ростехнадзора, причиной аварии мог стать резкий выброс метана, однако это не единственная версия. В результате аварии шахта наполнилась дымом. Большую часть горняков эвакуировали, однако 46 человек остались под землёй. Они были признаны погибшими. Погибли также пять спасателей. Более 60 человек пострадали.

В субботу на шахте возобновилась поисковая операция, которую ранее остановили из-за угрозы взрыва. На поверхность были подняты тела пяти погибших горняков. Пока не найдены тела 32-х шахтёров.

Суд в Кемерове в субботу арестовал всех пятерых обвиняемых по уголовному делу об аварии на шахте "Листвяжная". В их числе трое руководителей шахты и двое инспекторов Ростехнадзора. Никто из арестованных своей вины не признал.

По словам официального представителя Ростехнадзора Андрея Виль, в этом году на шахте "Листвяжная" прошло 127 проверок, по результатам которых работу приостанавливали 9 раз из-за 914 выявленных нарушений. Последний смертельный случай на предприятии произошел в январе 2017 года. Последняя проверка на штреке, где произошел взрыв, якобы проводилась накануне трагедии, 24 ноября. По данным следствия, на самом деле её не было, а надзорные органы просто составили акты, - пишет Сибирь.Реалии.



Владелец шахты — компания "СДС-Уголь", она занимает третье место по добыче и экспорту угля в России. Она входит в "Сибирский деловой союз" крупного бизнесмена Михаила Федяева.