Шакалы пришли. Елена Фанайлова – о реконструкции Мариуполя

Исследовательнице урбанизма и градостроительства Вере Кичановой я обязана такой информацией. Московские градостроители начали разрабатывать план реконструкции Мариуполя до 2035 года. С особым профессиональным цинизмом, с реконструкцией “Азовстали”, героически защищавшейся до последнего, с велодорожками на месте разбомбленных домов и разбитых улиц. Прямо на могилах мирных жителей. В интернет-издании The Village появилось расследование с комментарием эксперта-градостроителя.

Этот тред стал популярен в соцсетях. Комментаторы возмущены холодной, граничащей с наглостью, уверенностью проектировщиков, что, во-первых, так можно вообще, а во-вторых, что этот план предусмотрен на 13 лет. То есть выражена уверенность, что Мариуполь останется аннексированным, и “русский мир” тут теперь полный хозяин. Один из повторяющихся комментариев и украинцев, и русских: “ВСУ разберутся”.

Цинизм российских властей проявил себя еще в горячее время боев за этот город. Городами-побратимами были объявлены Мариуполь и Петербург. Понятно, что речь шла о дележке бюджета между Питером и Россией, но обставлено это было именно идеологически, в официальном спиче губернатора Беглова.

Как если бы Геббельс объявил во время блокады Ленинграда его побратимом Гамбург

Аморальность обоснования “общей историей городов” этого побратимства вполне очевидна. Как если бы Геббельс объявил во время блокады Ленинграда его побратимом Гамбург. “А что такого?” Два прекрасных города с историей флота и промышленности. Великий Рейх же пришел в Россию навсегда? То, что Мариуполь, бывший Жданов, был когда-то частью советской империи, не меняет дела. Когда-то он был татарским поселением, затем городом Запорожской сечи, затем городом греческих переселенцев. Название “Город Марии” (см. одноименную песню Святослава Вакарчука) относится ко временам Екатерины Второй, памятники которой сейчас будут сносить в Украине, как символ колонизации. Город исторически пережил огромное количество войн и разрух. Он многократно вставал из руин. Посмотрите, как он выглядел в 19-м году, в украинском видеопроекте “Города, куда я мог бы переехать”, на русском языке.

Там были и велодорожки, и прекрасные тротуары, и хипстерские кофейни, и отреставрированный исторический центр вокруг Драмтеатра. Тротуарную плитку, которая ещё оставалась, российские военные вывозили грузовиками. Музей Архипа Куинджи разграбили. А убитых заливали бетоном в безымянных братских могилах.



Зачем нужно было уничтожать город и убивать его граждан, вынуждать их бежать от российских ракет, заставлять страдать от голода и холода, если Россия провозгласила своей целью защиту жителей востока Украины? Это вопрос, которым постоянно задаются здравомыслящие люди. У меня есть лишь одно объяснение. Это кремлевская логика “псов войны”, которые не помнят собственной истории. Они действуют на восточноукраинских землях ужасающим образом. “Просто шакалы пришли”, говорил герой фильма Лукино Висконти “Леопард”. Манкурты, если обращаться к терминологии Чингиза Айтматова. Генералы, которые отдавали приказы об ударах по Мариуполю и руководили операцией, ничего не знают об истории и удивительной архитектонике города. Он уничтожен. А на живых людей им просто наплевать. В символическом смысле кремлевских генералов бесил полк “Азов”, который в боях отстоял Мариуполь в 2014. Городу досталось в том числе за это. Убитым мирным жителям – за это. Мариупольским беженцам и переселенцам – за это. Я ехала в автобусе от Москвы до Риги в апреле, половина пассажиров была мариупольскими. Они могли выехать оттуда только в Россию, потом ехали через Латвию в Польшу и Германию. Разговаривали неохотно.

Я полюбила этот город с первого взгляда. В 2019 году была там в командировке. В его создание в конце ХIХ – начале ХХ века было вложено много усилий и ума архитекторов и планировщиков. Экскурсия по городу начиналась с лучшей точки обзора, водонапорной башни Виктора Нильсена, который в свое время спас Мариуполь от холеры.

Мариуполь мог бы претендовать на статус наследия Юнеско по количеству зданий промышленного модерна, прекрасных особняков начала ХХ века. Мариуполь мог бы сказать спасибо олигарху Ринату Ахметову за восстановление центра города. В Мариуполе работали гостиницы европейских сетей. Ничего этого больше не будет. Мои мариупольские друзья, художники, журналисты, дизайнеры, в относительной безопасности, в Европе или в западных областях Украины. Пришли шакалы, не понимающие, что в Мариуполе они уничтожали ту материально-техническую часть, те достижения Российской империи, на опыт которой любят ссылаться пропагандисты. Это трагический юмор ангела истории, который холодно смотрит на любые руины. Как гласит русская пословица, на чужом несчастье счастья не построишь. У московского архитектурного проекта в этом смысле отвратительные перспективы.



Елена Фанайлова – журналист Русской службы Радио Свобода



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