"Шаман QAnon" готов признать вину. У него нашли психические заболевания

Участник штурма Капитолия Джейкоб Чансли, известный как "шаман QAnon", ведет переговоры с прокуратурой о признании вины после того, как тюремные психологи обнаружили, что он страдает различными психическими заболеваниями. Об этом сообщает Reuters.

Адвокат Альберт Уоткинс сказал, что у его подзащитного диагностировали шизофрению, биполярное расстройство, депрессию и тревогу. По словам юриста, состояние Чансли ухудшилось из-за стресса, вызванного пребыванием в одиночной камере: у него снизилась острота зрения. Как следует из слов Уоткинса, Чансли искренне верит в свою "связь" с Иисусом Христом и Буддой.

Аналогичные психиатрические диагнозы ставили Чансли в 2006 году, когда он служил в ВМС США. Он стал одним из самых узнаваемых погромщиков, ворвавшихся в Капитолий 6 января 2021 года. Чансли "прославился" своим внешним видом: мужчина штурмовал здание Конгресса с рогатым шлемом на голове и без рубашки, а на его теле можно было заметить множество ярких татуировок.

Чансли – сторонник теории заговора группы QAnon, которая воспевает Дональда Трампа в качестве "спасителя", а политическую элиту Демпартии называет кликой сатанистских педофилов и каннибалов.

"Шаману QAnon" предъявлен ряд обвинений, включая гражданские беспорядки и препятствование официальному процессу – утверждению Конгрессом победителя на президентских выборах. В настоящее время он заключен под стражу, поскольку федеральный суд счёл, что на свободе Чансли будет представлять опасность для общества.

Федеральная прокуратура арестовала свыше полутысячи человек по обвинению в совершении погромов, в ходе которых участники беспорядков вступили в схватку с полицией, разбили окна и вынудили членов Конгресса, включая тогдашнего вице-президента Майка Пенса, бежать в поисках безопасного укрытия. На данный момент около 20 обвиняемых признали себя виновными по делу о штурме Капитолия.

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