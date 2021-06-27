Трамп: Россия и Китай "унижают" США при Байдене

Бывший президент США Дональд Трамп в субботу собрал первый большой митинг своих сторонников после ухода из Белого дома. В митинге в штате Огайо приняли участие тысячи людей.

Большая часть выступления Трампа, аккаунты которого в большинстве социальных сетей заморожены или удалены и который редко появляется на публике и общается с журналистами, была посвящена критике администрации Джо Байдена. Бывший президент вновь заявил, что, по его мнению, выборы в ноябре прошлого года были проведены нечестно и его лишили победы (суды не подтвердили каких-либо значительных нарушений на выборах, однако многие сторонники Трампа убеждены, что итоги голосования сфальсифицированы). Трамп также призвал на предстоящих выборах в Конгресс голосовать за своих сторонников и отказать в поддержке тем республиканцам, кто поддержал его импичмент в январе.

В своём выступлении бывший президент коснулся и темы России. По словам Трампа, Россия, Китай и Иран сейчас "унижают" Соединённые Штаты, чего не было при нём. Он обвинил администрацию Байдена в том, что она позволила достроить газопровод "Северный поток – 2" из России в Германию, заявив, что при его администрации США добились остановки сооружения газопровода. Байден при этом ранее заявлял, что именно администрация Трампа позволила России построить газопровод на 90 процентов.

Трамп прямо не говорил о своих планах баллотироваться в президенты в 2024 году, однако заявил, что республиканцам необходимо бороться за Белый дом.

Трамп в ближайшие дни проведёт ещё два массовых мероприятия – у границы США с Мексикой и в штате Флорида, где он сейчас живёт.