Школа извинилась за утренник с физруком в костюме Снегурочки

Руководство школы в Находке Приморского края извинилось за мероприятие, где роль Волка из "Ну, погоди!" в костюме Снегурочки исполнял учитель физкультуры. Пост появился в паблике школы "Вконтакте".

В тексте говорится, что новогодний утренник-маскарад в школе №26 прошёл для учеников начальных классов по мотивам советских мультфильмов, в том числе – "Ну, погоди!". Учителя переоделись в костюмы персонажей, роль Волка в костюме Снегурочки исполнял учитель физкультуры. "Радости, веселью и восторгу детей не было предела! Никакого подтекста и злого умысла в сюжете с героями мероприятия мы не преследовали. Единственная наша цель – порадовать, повеселить детей и приукрасить наши школьные будни", - сказано в сообщении.

Ранее в комментариях в телеграм-канале губернатора Приморского края Олега Кожемяко пользователь под ником "Старушка" попросил прокуратуру и главу региона обратить внимание на утренник. "О каких традиционных ценностях может идти речь, если Снегурочку-переростка играет парень. Дети пришли в шоке", - написал пользователь.

Сейчас пост с жалобой, а также фотоотчёт школы об утреннике удалены. Реакции от властей края пока не последовало.

27 декабря в комментариях в телеграм-канале канале Олега Кожемяко пользователь "Алекс" пожаловался, что в школе №21 Владивостока во время новогоднего концерта звучала песня "украинского иноагента Верки Сердючки". Ни школа, ни власти не отреагировали на этот комментарий.