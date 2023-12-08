СТС удалил серии "Не родись красивой", где герои идут в гей-клуб

Российский федеральный телеканал СТС удалил со своего сайта три серии ситкома "Не родись красивой", в которых герои по сюжету идут в гей-клуб "Голубой огонёк". На это обратил внимание телеграм-канал "Сота".
Сериал выходил с 2005 по 2006 годы, после чего неоднократно показывался повторно
В удалённых сериях (с 40-й по 42-ю ) главный герой Андрей Жданов проиграл спор дизайнеру Милко, который по сюжету является открытым геем. В итоге Жданову пришлось идти в гей-клуб в образе травести-дивы.
На Кинопоиске эти серии пока доступны.
На прошлой неделе из интернет-ресурсов российского певца Сергея Лазарева – ютьюб-канала и сайта – пропал клип на песню "Так красиво", вышедший в 2017 году. Ранее районный суд в Санкт-Петербурге оштрафовал на полмиллиона рублей музыкальный канал Avia TV по делу о пропаганде ЛГБТ после выхода клипа в эфире.
В административном протоколе говорилось, что в клипе показаны "кисти рук, ласкающие друг друга", что расценивается как "взаимодействие лиц, транслирующих свои гомосексуальные предпочтения".
- 30 ноября Верховный суд России по иску министерства юстиции принял решение о запрете несуществующего международного движения ЛГБТ и признании его экстремистским.
- Признание в России той или иной организации экстремистской означает помимо прочего запрет на демонстрацию её символики, а любая не отрицательная оценка может трактоваться как оправдание экстремизма или призывы к осуществлению экстремистской деятельности. За участие в деятельности экстремистской организации её создатель или руководитель может получить до 10 лет лишения свободы, а участники – до шести лет.
- Поскольку "международного общественного движения ЛГБТ" в России нет, то неясно, каких организаций и как именно коснется запрет на его деятельность. Некоторые юристы, например, не исключают риски для посетителей гей- и лесби-клубов.
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