СТС удалил серии "Не родись красивой", где герои идут в гей-клуб

Российский федеральный телеканал СТС удалил со своего сайта три серии ситкома "Не родись красивой", в которых герои по сюжету идут в гей-клуб "Голубой огонёк". На это обратил внимание телеграм-канал "Сота".

Сериал выходил с 2005 по 2006 годы, после чего неоднократно показывался повторно

В удалённых сериях (с 40-й по 42-ю ) главный герой Андрей Жданов проиграл спор дизайнеру Милко, который по сюжету является открытым геем. В итоге Жданову пришлось идти в гей-клуб в образе травести-дивы.

На Кинопоиске эти серии пока доступны.



На прошлой неделе из интернет-ресурсов российского певца Сергея Лазарева – ютьюб-канала и сайта – пропал клип на песню "Так красиво", вышедший в 2017 году. Ранее районный суд в Санкт-Петербурге оштрафовал на полмиллиона рублей музыкальный канал Avia TV по делу о пропаганде ЛГБТ после выхода клипа в эфире.

В административном протоколе говорилось, что в клипе показаны "кисти рук, ласкающие друг друга", что расценивается как "взаимодействие лиц, транслирующих свои гомосексуальные предпочтения".