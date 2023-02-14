Школьника приговорили к 6,5 годам колонии за приготовление к шутингу

В Москве военный суд приговорил к шести с половиной годам лишения свободы 16-летнего подростка по делу о приготовлении к стрельбе в школе. СМИ называют лишь имя осуждённого - Дмитрий К, и то, что он является уроженцем города Старый Оскол. Официально его признали виновным в приготовлении к теракту, участии в террористической организации и прохождении обучения в целях террористической деятельности.
По версии следствия, в 2021 году Дмитрий К. стал сторонником движения "колумбайнеров" и запланировал нападение на школу. Об этом узнала педагог учебного заведения, которая и обратилась в полицию.
Телеграм-канал Baza в июне прошлого года сообщал, что подросток написал знакомой одиннадцатикласснице о планах устроить стрельбу и погибнуть в перестрелке с полицией. В сообщении Дмитрий К. объяснял, что "не видит смысла в жизни из-за возможных плохих результатов экзаменов, насилия в семье и травли". Вскоре к школьнику пришли с обыском, но оружия в его доме не нашли. Сам задержанный заявил, что написал в интернете "всякие глупости".
- В феврале прошлого года Верховный суд России признал террористической организацией несуществующее движение "Колумбайн" и запретил его на территории России. На самом деле речь идёт о субкультуре подростков, восхищающихся массовым убийством в американской школе "Колумбайн" в 1999 году. Тогда двое учащихся старших классов, Эрик Харрис и Дилан Клиболд, убили 13 человек, ранили ещё 23, а затем покончили с собой.
- В России в последние годы участились случаи "шутингов" в учебных заведениях, совершенных, в том числе, и поклонниками "Колумбайна". Так, в сентябре прошлого года в ижевской средней школе №88 выпускник этого учебного заведения Артём Казанцев устроил стрельбу из двух пистолетов, убив пятнадцать человек. СМИ сообщали, что к оружию были привязаны самодельные брелоки со словами Сolumbine, Eric и Dilan. За год до этого 18-летний Тимур Бекмансуров открыл огонь в кампусе Пермского государственного научного исследовательского университета. Погибли шесть человек. В мае 2021 года 19-летний Ильназ Галявиев устроил взрыв и открыл стрельбу в гимназии № 175 в Казани, убив девять человек.
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