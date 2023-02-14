Школьника приговорили к 6,5 годам колонии за приготовление к шутингу

В Москве военный суд приговорил к шести с половиной годам лишения свободы 16-летнего подростка по делу о приготовлении к стрельбе в школе. СМИ называют лишь имя осуждённого - Дмитрий К, и то, что он является уроженцем города Старый Оскол. Официально его признали виновным в приготовлении к теракту, участии в террористической организации и прохождении обучения в целях террористической деятельности.

По версии следствия, в 2021 году Дмитрий К. стал сторонником движения "колумбайнеров" и запланировал нападение на школу. Об этом узнала педагог учебного заведения, которая и обратилась в полицию.

Телеграм-канал Baza в июне прошлого года сообщал, что подросток написал знакомой одиннадцатикласснице о планах устроить стрельбу и погибнуть в перестрелке с полицией. В сообщении Дмитрий К. объяснял, что "не видит смысла в жизни из-за возможных плохих результатов экзаменов, насилия в семье и травли". Вскоре к школьнику пришли с обыском, но оружия в его доме не нашли. Сам задержанный заявил, что написал в интернете "всякие глупости".