Верховный суд России признал террористической организацией и запретил несуществующее движение "Колумбайн", названное в решение также "Скулшутингом" (стрельбой в школах). Об этом сообщило государственное агентство РИА "Новости".

Речь идёт о субкультуре так называемых колумбайнеров — подростков, восхищающихся массовым убийством в американской школе "Колумбайн" в 1999 году. Некоторые из поклонников нападения в разное время пытались повторить его в своих школах или университетах.

В декабре 2018 года блокировать сайты и интернет-сообщества колумбайнеров разрешила Государственная дума. Это случилось после нескольких резонансных нападений учеников на учебные заведения в России и аннексированном Крыму.