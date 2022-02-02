Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Верховный суд признал субкультуру колумбайнеров террористическим движением и запретил

Верховный суд России признал террористической организацией и запретил несуществующее движение "Колумбайн", названное в решение также "Скулшутингом" (стрельбой в школах). Об этом сообщило государственное агентство РИА "Новости".

Речь идёт о субкультуре так называемых колумбайнеров — подростков, восхищающихся массовым убийством в американской школе "Колумбайн" в 1999 году. Некоторые из поклонников нападения в разное время пытались повторить его в своих школах или университетах.

В декабре 2018 года блокировать сайты и интернет-сообщества колумбайнеров разрешила Государственная дума. Это случилось после нескольких резонансных нападений учеников на учебные заведения в России и аннексированном Крыму.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG