Школьника в России впервые осудили по обвинению в госизмене

Верховный суд Республики Адыгея назначил 4 года колонии 18-летнему жителю Майкопа Кевину Лику по обвинению в государственной измене. Это первый случай в России, когда по этой осудили школьника, сообщает Русская служба Би-Би-Си.

Приговор по засекреченному делу Верховный суд Адыгеи вынес 28 декабря. По данным следствия, осуждённый наблюдал за местами дислокации российских военных в Майкопе, фотографировал местную воинскую часть, а фотографии якобы отправлял на электронную почту "представителя иностранного государства". При этом утверждается, что Лик начал противоправную деятельность до начала вторжения в Украину: следствие рассматривает период с 23 декабря 2021 года по 8 февраля 2023.

Предположительно в этот день он был задержан. Его мать Викторию Лик 9 февраля арестовали на 10 суток за "нецензурную брань" в здании военкомата. Знакомая Лика подтвердила журналистам, что до вступления приговора в силу он находится под стражей. О его деле, однако, не было известно вплоть до сообщения о приговоре.

Что именно фотографировал Кевин Лик – не уточняется, а адреса и фото воинских частей Майкопа можно найти в интернете.

Лик в период, когда, по версии следствия, совершал преступление, ещё был несовершеннолетним. Возраст осуждённого стал одним из смягчающих обстоятельств, как и наличие у него хронического заболевания, а также победы на предметных олимпиадах. Лик за последние годы как минимум четыре раза выигрывал в Адыгее олимпиады по немецкому языку. В начале 2021 года он также был призёром олимпиады по истории.

Для совершеннолетних минимальное наказание по статье о госизмене составляет 12 лет лишения свободы. Прокурор запрашивал для школьника 4,5 года.