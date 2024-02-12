Школьники сфотографировались с флагом ЧВК "Вагнер" в Улан-Удэ

В Улан-Удэ ученики школы №37 сфотографировались с флагом ЧВК "Вагнер" с надписью "Ничего личного, нам заплатили". Фотографии со встречи с участниками вторжения в Украину появились в паблике школы, внимание на них обратило издание "Люди Байкала".

В феврале в школе прошел "урок мужества" под названием "Чтобы знать-надо помнить". Поговорить со школьниками пришли представители "Боевого братства" Юрий Гармажапов и Виктор Плесовских, а также участники войны в Украине с позывными Арман, Галсон, Гани, Драуг Ланспик.

Настоящие имена участников не называются, двое из них пришли на встречу в балаклавах, а один - на костылях. Вероятно, некоторые из них служили в ЧВК "Вагнер", но прямо в сообщении школы об этом не сказано. Сибирь.Реалии выяснили, что на фотографии со школьниками находятся, в частности, Виктор Плесовских, кавалер Ордена Мужества, член Боевого братства (правый верхний угол) и работавший до войны в буддийских монастырях столяром Цыдып Дамдинов (левый верхий угол).

На встрече ученикам шестых, восьмых и девятых кадетских классов показали "познавательный фильм", бывшие военные и наёмники ответили на вопросы учащихся. Директор школы на момент публикации на запрос Сибирь.Реалии не ответила.

После так называемого урока мужества школьники сфотографировались с бывшими наёмниками ЧВК "Вагнер", держа флаг с надписью: "Ничего личного, нам заплатили". Некоторые из бывших наёмников позировали, показывая жест "Джамбо" из оттопыренных большого пальца и мизинца. Бойцы ЧВК "Вагнер" демонстрировали его при жестоких убийствах в Сирии, пишет телеграм-канал "Люди Байкала".