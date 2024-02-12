Школьники сфотографировались с флагом ЧВК "Вагнер" в Улан-Удэ

В Улан-Удэ ученики школы №37 сфотографировались с флагом ЧВК "Вагнер" с надписью "Ничего личного, нам заплатили". Фотографии со встречи с участниками вторжения в Украину появились в паблике школы, внимание на них обратило издание "Люди Байкала".
В феврале в школе прошел "урок мужества" под названием "Чтобы знать-надо помнить". Поговорить со школьниками пришли представители "Боевого братства" Юрий Гармажапов и Виктор Плесовских, а также участники войны в Украине с позывными Арман, Галсон, Гани, Драуг Ланспик.
Настоящие имена участников не называются, двое из них пришли на встречу в балаклавах, а один - на костылях. Вероятно, некоторые из них служили в ЧВК "Вагнер", но прямо в сообщении школы об этом не сказано. Сибирь.Реалии выяснили, что на фотографии со школьниками находятся, в частности, Виктор Плесовских, кавалер Ордена Мужества, член Боевого братства (правый верхний угол) и работавший до войны в буддийских монастырях столяром Цыдып Дамдинов (левый верхий угол).
На встрече ученикам шестых, восьмых и девятых кадетских классов показали "познавательный фильм", бывшие военные и наёмники ответили на вопросы учащихся. Директор школы на момент публикации на запрос Сибирь.Реалии не ответила.
После так называемого урока мужества школьники сфотографировались с бывшими наёмниками ЧВК "Вагнер", держа флаг с надписью: "Ничего личного, нам заплатили". Некоторые из бывших наёмников позировали, показывая жест "Джамбо" из оттопыренных большого пальца и мизинца. Бойцы ЧВК "Вагнер" демонстрировали его при жестоких убийствах в Сирии, пишет телеграм-канал "Люди Байкала".
- Бойцы ЧВК "Вагнер" в Украине фактически являлись наёмниками, хотя в России оказание военных услуг частными компаниями (наёмничество) запрещено законом. Представители российских властей называли ЧВК "штурмовыми отрядами "Вагнер" или "добровольческими формированиями". После гибели основателя ЧВК Евгения Пригожина часть бойцов ЧВК вошла в состав вооруженных сил России.
- Вторжение в Украину, начатое Россией в феврале 2022 года, сильно отразилось на школьном образовании в России. В частности, школьников привлекают к шитью одежды для военных, изготовлению окопных свечей и маскировочных сеток, а в самих школах и детских садах развешивают рекламы службы по контракту. Для учеников старших классов ввели "Начальную военную подготовку" в курсе ОБЖ, выделив на нее 140 часов в год (12% всего учебного времени), сам курс переименовали, а прокремлёвские нарративы о войне и "коллективном Западе", включая цитаты президента России Владимира Путина, включили в курс истории.
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