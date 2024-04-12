Школьница прикурила от Вечного огня на Сахалине. Возбуждено дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за видео в социальных сетях, на котором девушка поджигает сигарету от Вечного огня в Южно-Сахалинске. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Уголовное дело возбуждено по одному из пунктов статьи о реабилитации нацизма: осквернении памятника воинской славы публично и группой лиц. 11 апреля в социальных сетях появилось видео, на котором девушка поджигает сигарету от Вечного огня на площади Славы в Южно-Сахалинске. Её подруга снимает происходящее на камеру и комментирует.

Как отмечает "КП-Сахалин", девушки учатся в 9 классе в одной из школ города. Максимальное наказание по указанной уголовной статье – 5 лет тюремного заключения.

Уголовная статья о реабилитации нацизма была введена в России в 2014 году, после аннексии Крыма. Статья часто является инструментом политического преследования критиков тоталитаризма, советских репрессий и политики Сталина, а также сторонников Украины. Количество людей, которым в России инкриминируется реабилитация нацизма, увеличивается с каждым годом.