Школьнице, разместившей фото лидеров РДК, дали реальный срок

Суд в Санкт-Петербурге приговорил 17-летнюю школьницу Еву Багрову, разместившую на школьном стенде фотографии лидеров воюющего за Украину Русского добровольческого корпуса, к 4 годам колонии. Приговор военного суда был вынесен ещё осенью, известно о нём стало сегодня - о приговоре сообщил "Вёрстке" адвокат Дмитрий Аревкин.

Согласно картотеке суда, приговор вынесли в октябре 2025 года.

Школьницу задержали в декабре 2024 года. Тогда ей было 16 лет. Уголовное дело по статье об оправдании терроризма против неё возбудили после того, как она, по версии следствия, разместила на стенде "Информация инспектора ОДН" в школе №162 фотографии основателей Русского добровольческого корпуса Дениса Капустина и Алексея Левкина. Под фотографиями стояла подпись "Заслуженный герой России". Впоследствии к обвинению добавили ещё одну статью - "содействие террористической деятельности".

Багрову после задержания отправили в СИЗО, но впоследствии отпустили под домашний арест. Не сообщается, находится ли она сейчас под стражей. По словам адвоката, 22 января суд должен рассмотреть апелляцию по её делу. Если приговор останется в силе, она должна будет отправиться в воспитательную колонию.

Русский добровольческий корпус - сформированное из россиян подразделение, воюющее на стороне ВСУ. Командира РДК Дениса Капустина в России приговорили к пожизненному сроку по статьям о госизмене и терроризме, а сам РДК был признан российскими властями террористической организацией. В декабре 2025 года РДК заявил о гибели Капустина, но сообщения оказались дезинформацией в рамках операции украинских спецслужб.