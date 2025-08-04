"Подросток – удобная мишень". Как в России судят детей за диверсии, теракты и госизмену

В России с начала войны все больше детей судят по тяжким статьям: диверсия, теракт, госизмена, оправдание терроризма. Только за первые шесть месяцев 2025 года в России были задержаны как минимум 42 подростка, которых обвиняли по статьям террористической направленности и диверсии, подсчитали Север.Реалии.



Судить ребенка в России можно с 16 лет и по любой статье Уголовного кодекса. Но если он совершил преступление средней тяжести или тяжкое, то уголовная ответственность наступит раньше – в 14 лет. Список таких преступлений большой – 32 статьи, от кражи и угона автомобиля до теракта и госизмены.



По данным статистики Верховного суда, подростковой преступности в России ежегодно становится меньше – за последние пять лет количество приговоров детям снизилось с почти 15 тысяч до 12 тысяч в год.



Но есть статьи, по которым количество осужденных детей только растет, и все они связаны с нарастающими в стране репрессиями. Это госизмена, шпионаж, диверсия, оправдание терроризма, теракт и еще четыре статьи по так называемым террористическим преступлениям.

Север.Реалии проанализировали статистику по политическим делам в отношении детей и пришли к нескольким выводам. Из этого текста вы узнаете:

По каким политическим статьям подростков судят чаще всего

Во сколько раз за годы войны выросло количество дел против подростков по статье диверсия

Насколько широко в России может трактоваться понятие госизмена

Скольких подростков уже осудили по этой статье

Скольких подросток в России за годы войны осудили по обвинению в теракте

Как подростков судят за слова

Кто из обвиненных по политическим статьям подростков получил самый суровый приговор

Диверсия

Одна из самых широко применяемых статьей – это диверсия.



До войны приговоры по этой статье подросткам не выносили, в 2022 году осужденных по ней тоже еще не было, в 2023 году по делу о диверсии был осужден один подросток (кто именно, неизвестно, данные суда не детализированы), а в 2024 году – уже 13 детей. Судя по статистике Верховного суда, с 2022 года каждый четвертый осужденный за диверсию в России – это подросток 16-17 лет (по этой статье привлекают только с 16 лет).

Большинство приговоров подросткам выносят за диверсии на железной дороге. Типичная фабула уголовного дела выглядит так : с подростком в мессенджере связывается неизвестный, он предлагает ему выполнить задание за вознаграждение, например, поджечь какой-то объект инфраструктуры. Ребенок, следуя инструкциям, закупает горючую жидкость, поджигает оборудование, его задерживают. Часто несовершеннолетний не успевает выполнить задание, но все равно становится фигурантом уголовного дела – о покушении на диверсию.



Адвокат Валерия Ветошкина объясняет рост приговоров подросткам за диверсию несколькими причинами. После начала войны власти расширили трактовку самого понятия диверсия. Ею считают не только серьезные подрывные действие, но и поджоги релейных шкафов, вышек и других объектов инфраструктуры.



Вторая причина – то, что в участие в "рельсовой войне" вовлекают именно подростков, причем с разной мотивацией: часть из них действовала по убеждениям, часть – по указаниям из телеграм-каналов.



Валерия Ветошкина говорит, что рост приговоров за диверсии подросткам – это показательная тактика властей и политизация юстиции.



– Власти используют такие уголовные дела как средство устрашения, чтобы подавить протест и продемонстрировать борьбу с "диверсиями". Даже в делах без тяжелых последствий суды воспринимают подростков как "угрозу безопасности" и наказывают максимально жестко, – отмечает адвокат.

Правозащитники считают, что часть уголовных дел о диверсиях в отношении подростков – это провокации спецслужб. Точных данных о масштабе таких случаев нет, потому что ни следствие, ни суд не учитывают провокацию как основание для прекращения дела.



– Большинство дел по диверсиям проходят в закрытом режиме, без доступа к материалам и без общественного контроля. Поэтому оценить, какую долю в статистике составляют спровоцированные преступления, невозможно. Тем не менее признаки искусственного вовлечения в такие дела встречаются все чаще, особенно в делах, где у подростков не было четкой мотивации, самостоятельного плана или реального ущерба, – объясняет Валерия Ветошкина.



Пропагандистские СМИ, рассказывая о "подростковых" диверсиях, почти всегда пишут об "украинском следе" и утверждают, что с детьми связывались либо украинские спецслужбы, либо анонимные кураторы, действующие от их имени.

По словам адвоката Валерии Ветошкиной, независимые правозащитные организации и СМИ не исключают, что в некоторых случаях подростки действительно могли вступать в контакт с проукраинскими активистами. При этом, подчеркивают они, такие случаи единичны и не подтверждают существование системной кампании вербовки несовершеннолетних со стороны Украины.

– Также существует версия, что подростки становятся жертвами обычных мошенников, использующих идеологическую риторику или обещание вознаграждения, чтобы втянуть несовершеннолетних в действия, квалифицируемые как диверсия. Но на самом деле, тут мне сложно ответить на этот вопрос, потому что я до конца не понимаю, в чем у мошенников заработок в таких ситуациях, – говорит адвокат.

Госизмена

2023 год стал первым годом в истории России, когда за госизмену осудили человека, не достигшего совершеннолетия. Приговор Кевину Лику вынесли 30 декабря 2023 года, в силу он вступил позже, поэтому попал в статистику Верховного суда за 2024 год.



Кевин Лик – гражданин России и Германии. Он переехал с мамой из Германии в Майкоп в 2017 году. Он побеждал в олимпиадах по немецкому языку и "Евразийской лингвистической олимпиаде", а также занимал призовые места в олимпиадах по истории. В 2019 у него случился конфликт с руководством школы: Кевин повесил портрет политика Алексея Навального вместо портрета Владимира Путина. "Одна учительница сказала: в сталинские времена тебя бы расстреляли", – цитировал Лик.

В сентябре 2022 года 17-летний Кевин с матерью решили вернуться из России в Германию, мама пошла в военкомат снимать сына с учета, и ее арестовали на 10 суток – якобы за нецензурную брань. Десятиклассник остался один. Но потом маму выпустили, и семья решила, что неприятности позади, можно уезжать в Германию. В феврале 2023 года они ехали в Адлер, чтобы оттуда вылететь за границу, но Кевина задержали и отвезли обратно в Майкоп. Его обвинили в госизмене.



По версии следствия, он фотографировал из своего окна военную часть, чтобы потом передать снимки украинской стороне. В декабре 2023 года Лика приговорили к 4 годам колонии. В августе 2024 года Кевин Лик стал одним из шестнадцати иностранных граждан и политзаключенных, которых Россия выдала в обмен на осужденных за границей шпионов и агентов.

Адвокат Валерия Ветошкина считает, что логика следствия в деле Кевина Лика выглядит крайне сомнительной и политически мотивированной.

– Во-первых, съемка военной техники или инфраструктуры из открытого источника (что является ключевым), тем более из собственного жилья – само по себе не является преступлением, если отсутствует доказанная цель нанесения ущерба безопасности России. Во-вторых, дело Кевина Лика укладывается в тенденцию расширительной трактовки понятия госизмены, – говорит она.



Возбудить уголовное дело в отношении гражданина Германии российские власти могли ради нескольких целей, отмечает адвокат: "ради статистики" и "для обмена"

– Версия о деле "ради статистики" хорошо вписывается в логику последних лет, когда ФСБ и Следственный комитет демонстрируют резкий рост числа дел о госизмене и шпионаже. После начала войны против Украины эти статьи стали использоваться гораздо шире. Подросток, фотографирующий из окна военную технику, – это удобная мишень. Признание вины, быстрое закрытое разбирательство, реальный срок, но смягченный - все это может дать органам еще одно "успешно раскрытое дело" в статистику ФСБ, демонстрирующее борьбу с "шпионской активностью", – говорит Валерия Ветошкина.



При этом Россия регулярно использует дела об "иностранных шпионах", чтобы обменивать их на своих агентов.

– Германия – важный для Москвы партнер в вопросах обмена: в 2022–2023 годах уже обсуждались обмены граждан, и в Германии действительно были задержаны россияне, обвиняемые в шпионаже (в том числе в пользу ФСБ или ГРУ). Подростковый возраст Лика может снижать его ценность как разменной фигуры, но факт иностранного гражданства делает его потенциальным объектом переговоров, особенно если в будущем потребуется "симметричный ответ”, – говорит адвокат.

Дело Лика – не последнее в России, где к реальному сроку за госизмену приговорили подростка. В 2024 году было вынесено три приговора, а в к июню 2025 года, по подсчетам Север.Реалии, по этой статье осудили как минимум еще двух несовершеннолетних. О деле одного из них ничего неизвестно – ни имени, ни сути обвинений, ни приговора. Второе дело рассмотрел в оккупированном Донецке учрежденный Россией суд. По версии следствия, подросток со своего мобильного телефона передавал СБУ сведения о дислокации российских военных. Он получил 6,5 лет колонии.



Валерия Ветошкина считает, что ожидать резкого роста дел о госизмене против подростков пока не стоит, но увеличение их количества вполне возможно. Число дел о госизменах в отношении людей всех возрастов в России кратно выросло за годы войны. И если раньше эту статью чаще вменяли военным и тем, кто имеет доступ к гостайне, то теперь ее применяют и к обычным людям.



– Это создает риск, что в условиях дальнейшей милитаризации и поиска внутренних врагов подростки также начнут попадать под эту статью чаще, особенно если у них иностранное гражданство, как в случае с Ликом, или если они вступают в контакт с представителями других стран, пусть даже без враждебного умысла, – говорит адвокат.

С момента вторжения в Украину россиян стали судить за госизмену в разы чаще



За последние 27 лет – с 1997 по 2024 годы – в России как минимум тысячу человек привлекли к уголовной ответственности по статьям о госизмене, подсчитали в Первом отделе. Большая часть этих дел появилась после начала полномасштабного вторжения России в Украину.



До 2021 года статьи о шпионаже и госизмене применялись кратно реже, чем после начала войны. С 1997 года было осуждено 170 человек. Уже с 2022 году обвиняемыми по таким делам стали 792 человек (то есть 79,2% от общего числа дел, начиная с 1997 года), а осужденными – 536 человек.



В 2024 году реальные сроки получили 359 человек, еще четверо были отправлены на принудительное лечение. Конкретно за госизмену были осуждены 224 человека, за конфиденциальное сотрудничество с иностранцами – 38 человек, за шпионаж – 101 человек. В 388 делах, о возбуждении которых знают в Первом отделе, форма госизмены неизвестна.

Север.Реалии не нашли ни одного приговора по статьям о шпионаже и конфиденциальном сотрудничестве в отношении подростков.

Теракты

Еще в 2021 году в статистике Верховного суда не было ни одного осужденного за теракт подростка. В 2022 году приговоры выслушали уже шесть человек. Год спустя на скамье подсудимых оказался один человек, а в 2024 – восемь.



Одно из самых известных дел о подготовке теракта возбудили против петербургского школьника Егора Балазейкина. 16-летнему подростку вменили покушения на поджог двух военкоматов. По версии следствия, 12 февраля 2023 года он пытался бросить бутылки с зажигательной смесью в здание военкомата рядом со станцией метро "Новочеркасская" в Санкт-Петербурге, а 28 февраля Балазейкин приехал в Кировск и был задержан после того, как метнул "коктейль Молотова" в здание местного военкомата. Здание при этом не загорелось, никто не пострадал.

Балазейкин на первом же допросе признал свою вину – бутылки в здания кидал, но убить никого не хотел. Его арестовали. Изначально действия Егора Балазейкина рассматривали как попытки повреждения или уничтожения имущества или хулиганство, но вскоре переквалифицировали дело на "терроризм". Балазейкин сообщал , что сотрудники ФСБ, приходившие к нему в СИЗО, угрожали избить его, изнасиловать или отправить в психиатрическую больницу. В заключении у школьника развился фиброз печени на фоне аутоиммунного гепатита. В ноябре 2023 года 16-летнего школьника Егора Балазейкина приговорили к шести годам воспитательной колонии. Его родители неоднократно говорили, что Балазейкину не оказывают медпомощь в колонии. Только к декабрю 2024 года им удалось добиться установления инвалидности для сына.

Уже с 2022 года дела о поджогах военкоматов и административных зданий силовики квалифицируют как теракт, а не как повреждение чужого имущества. Это удобный инструмент устрашения, особенно в молодежной среде, говорит адвокат Валерия Ветошкина. Эта статья предусматривает длительные сроки заключения, часто от 10 лет и выше, и позволяет надолго помещать обвиняемых в СИЗО, ограничивать контакты с внешним миром и держать дело в закрытом режиме.



– Поджог военкоматов стал в публичной риторике символом антивоенного протеста, и государство стремится жестко пресекать любые подобные действия, чтобы подавить распространение этой формы сопротивления. Именно поэтому, несмотря на отсутствие пострадавших и часто незначительный вред имуществу, такие дела рассматриваются как угроза национальной безопасности, а не как обычные уголовные правонарушения, – говорит адвокат.

В делах о поджогах политический подтекст встречается гораздо чаще, чем в делах о диверсиях. Подростки чаще действуют из идеологических и антивоенных побуждений – из чувства протеста или солидарности с пострадавшими от мобилизации. Такие действия символичны: военкомат воспринимается как отправная точка участия в войне, поэтому нападение на него – это осознанный жест сопротивления.



По другим террористическим статьям статистика тоже только росла – и больше всего по статье об оправдании терроризма. В 2021 году по ней осудили девять подростков, в первый год войны – 12, в 2023 – 14 подростков, а в 2024 году число выслушавших приговоры несовершеннолетних стало в полтора раз больше – 23 человека. Подавляющее число этих "преступлений" совершалось в интернете, то есть дети получили судимость за слова.

В Уголовном кодексе есть еще четыре статьи, по которым наказывают за содействие терроризму: это прохождение обучения, создание террористической организации, организация деятельности террористической организации и содействие террористической деятельности.



Пик количества приговоров, вынесенных подросткам по этим статьям, был в 2023 году: тогда осудили 20 несовершеннолетних. В 2024 году число приговоров сократилось в два раза – до 10 за год, но эта цифра все равно была выше, чем в довоенном 2021 году (4 человека) и в военном 2022-м (8 человек).



- Это результат агрессивной карательной политики, направленной на профилактику и подавление даже потенциальной угрозы со стороны молодежи, часто на основе слабых или спорных доказательств. Снижение числа приговоров в 2024 году может объясняться как частичным насыщением этой волны, так и тем, что подростки стали осторожнее, а репрессии переключились на другие категории. Тем не менее даже 10 приговоров в год – это значительно выше довоенного уровня, что говорит о продолжающемся восприятии подростков как возможной угрозы в политической логике российского государства, - объяснила Валерия Ветошкина.

"Фейки" и "дискредитация"

Статистика показывает, что не все политически мотивированные сейчас статьи Уголовного кодекса применяют к подросткам. По данным Верховного суда, в России ни разу не судили детей по статьям о "фейках" и "дискредитации" армии.



Это объясняется тем, что статьи о "фейках" и "дискредитации" – это цензура для взрослых, отмечает адвокат Ветошкина. Они были введены для того, чтобы не могли высказываться люди, у которых есть аудитория: журналисты, активисты, оппозиционеры, педагоги, священники.



Детей государство воспринимает как менее опасных – у них нет авторитета и платформы, которая могла бы "дестабилизировать ситуацию".



– Преследование подростка за пост или сторис выглядело бы мелко, абсурдно и слабо – и скорее вызвало бы сочувствие, чем страх. Зато в делах о диверсиях, терроризме и госизмене подростки рассматриваются как опасные физические исполнители: те, кто может что-то поджечь, передать, испортить, вступить в контакт с "врагом" и действовать не словами, а руками. Это уже не борьба с инакомыслием, а якобы борьба с угрозой безопасности – и в этой логике несовершеннолетний вполне может быть "врагом", особенно если действует в одиночку, по наводке или в анонимных сетях, – говорит она.

Как дети отбывают наказание



По Уголовно-исполнительному кодексу в воспитательных колониях отбывают наказание несовершеннолетние и "осужденные, оставленные в воспитательных колониях до достижения ими возраста 19 лет". После этого их переводят во "взрослые" колонии.

Государство выстраивает систему "профилактики"

За первые шесть месяцев 2025 года в России были задержаны как минимум 42 подростка, которых обвиняли по статьям террористической направленности и диверсии, подсчитали Север.Реалии. Это число может быть больше, так как в некоторых публикациях СМИ и силовиков сообщалось о задержании "группы подростков", без уточнения конкретной цифры. 31 несовершеннолетний был отправлен в СИЗО, по остальным мера пресечения либо неизвестна, либо сообщалось только о задержании.

Самые распространенные статьи, по которым обвиняли подростков в 2025 году, это теракт и покушение на него или диверсия на железной дороге. Обвиняемым – от 13 до 17 лет. Часто они становились жертвами мошенников, которые связывались с ними в мессенджере и, угрожая ФСБ или обещая деньги, заставляли выполнить указания.



В 2025 году приговоры вынесли как минимум 15 подросткам, их дела были возбуждены и расследовались еще в 2023-2024 годах. Среди приговоров – два за госизмену, остальные – по статьям о теракте, диверсиях, содействию террористической деятельности и прохождению обучения терроризму.



В среднем подросткам назначали сроки в 6 и 6,5 лет лишения свободы. Самый маленький срок получил 17-летний житель Красноярского края, которого приговорили к 4 годам по статье о покушении на диверсию. По версии следствия, в марте 2024 года юноша вместе со своим другом, который не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности, безуспешно пытались взломать релейный и батарейный шкафы. Поджечь конструкции у них не получилось.



Самый суровый приговор получил 16-летний Павел Хазов, которого приговорили к 9 годам заключения по делу о поджоге электровоза и сотовой вышки Вологодской области. 17-летнего Космоса Неволайнена, который обвинялся только по делу о поджоге электропоезда, приговорили к 6 годам.



Адвокат Валерия Ветошкина считает, что число уголовных дел против подростков по статьям, связанным с войной в Украине - в первую очередь о диверсиях, терроризме и содействии террористической деятельности – будет постепенно расти. И связано это не с массовой кампанией именно против подростков, а с системной и целенаправленной репрессивной политикой, в которой несовершеннолетние становятся особенно удобной мишенью.

– Причина этого не только в реальных действиях подростков, но и в том, как государство выстраивает систему "профилактики" и контроля. Подростки стали уязвимой категорией: их легче вовлечь, легче запугать и легче показать как угрозу. На этом фоне они все чаще становятся фигурантами дел, особенно когда речь идет не о политических взглядах, а о действиях – например, поджогах, подписках на телеграм-каналы. Во многих случаях эти действия совершаются не по идеологическим мотивам, а под влиянием мошенников или провокаторов, что, однако, не мешает следствию предъявлять тяжелые обвинения, – говорит адвокат.