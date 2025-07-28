"Командир развел детей". Солдат срочной службы обманом и угрозами заставили подписать контракт

Трое россиян, солдат срочной службы в возрасте 18-19 лет, записали видео о том, что их обманом заставили подписать бессрочные контракты в Бурятии. После того, как они прибыли в 37-ю отдельную мотострелковую бригаду в/ч 69647, которая располагается в городе Кяхта, командир взвода начал запугивать срочников отправкой на "передок" и фактически убийством.

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Текст: проект "Окно"

Редакции "Окна" родственники всех троих солдат рассказали, что за отказ подписать контакт их угрожали увезти в Курскую область и "обнулить".

"Обманным путем"

19-летний срочник Данияр Керейбаев ушел в армию весной этого года из родного Омска.

– Господи, он совсем ребенок, его родители и, вообще, все мы, родные, как увидели это видео, так и с ума сошли. Это же беспредел какой-то! Их запугали, угрожали застрелить, обнулить. И под такими угрозами они подписали контракты. Это полное беззаконие, – говорит одна из родственниц Данияра Асель.

По ее словам, родители Данияра собираются жаловаться в военную прокуратуру, но первым делом пытаются забрать сына из части.

– Они надеются, что он все еще в Кяхте, то есть на фронт, на "передок", как угрожали, их еще не увезли. Просто приедут к части и без сына не вернутся. Пока план такой. Потому что жалобы эти не помогают. Командир, который им угрожал – они попытаются привлечь его, но важнее вытащить сына, – говорит Асель.

Сестра второго срочника – 18-летнего Юрия Вицинеца – Наталья Рязанова уже написала заявление в военную прокуратуру о принуждении к подписанию контракта.

– Никакого ответа мы до сих пор ни от одного из ведомств не получили! Есть только подтверждение от прокуратуры о принятом у меня заявлении (есть в распоряжении редакции), – говорит Наталья. – Мы все в шоке и в большом страхе за Юру и за остальных мальчишек. Ему всего 18 лет. Его обманули! Он шел весной в армию с мыслью побыстрее отслужить и вернуться домой, отучиться в речном училище в Омске и приехать ко мне в Петербург. Он так и говорил: "Не волнуйтесь, никакой контракт я не подпишу. Я хочу жить". Он не военный человек по своему характеру и никогда не планировал служить. А в итоге мальчишек заставили подписать то, чего они всеми силами избегали. Просто обманули их, уверили, что якобы только с контрактом они не окажутся на фронте. Когда он матери позвонил и рассказал, у всех нас всех (у Юры в Омске есть еще брат, сестра и отчим) просто слов не было от того, как же могут так врать и угрожать смертью командиры. Для того, чтобы совсем зеленые пацаны оказались на передовой.

Младший лейтенант Баир Дашидоржиев, которого срочники на видео обвиняют в угрозах и принуждении подписать контракт, рассказывал солдатам, что их ждет участь солдат срочной службы, массово погибших в Курской области.

18-летний Денис Можайцев, у которого через полмесяца родится ребенок, признался родным, что лейтенант не только угрожал им смертью, но и фактически обманул.

– Он им и не признался, что это контракт. Говорил, что бумаги, чтобы они там остались, в безопасном месте. Мол, подпишете и тогда вас не кинут на фронт. У моего мужа брат только из армии вернулся, из Курской области. Он хорошо понимал, насколько там опасно. И никаких контрактов подписывать не собирался, он же не дурак. Но ему просто наврали – мол, чтобы не оказаться, как твой брат под снарядами у границы, подпиши эту бумажку. И только потом им сообщили: ахаха, вы подписали бессрочный контракт, по которому тебя хоть сейчас, хоть через год могут выдернуть на войну, – говорит Ирина, жена Можайцева. – Мы знали, насколько там [в армии] опасно, но Денис упрямый, в школе ему не оставили выбора – экзамен он не сдал, сроки пропустил и вместо пересдачи ему сказали – бери свои документы, иди в вечернюю школу. А оттуда тоже выпнули: "У нас ремонт". От безысходности пошел в армию. Потом только появился нормальный план – поедет на вахту на север, с братом. Но было уже поздно – их из обезьянника [военкомат в Омске] перевели в часть, а оттуда "продали" ["продать" – родные срочников утверждают, что так обозначают любые переводы солдат срочной службы в другую часть] в часть в Бурятии.

Ирина и мать Дениса заявляли в военную прокуратуру о незаконном принуждении срочника к контракту - ответа не получили.

На видео все трое по очереди представляются – Вицинец Юрий Максимович, Керейбаев Данияр Бактиярович, Можайцев Денис Александрович. Называют дату прибытия в часть в Кяхте – 5 июля и 3 июля 2025 года – и объясняют, что в обмен на подписание контракта с Минобороны РФ "на год" Дашидоржиев обещал всех троих отправить "служить год вдали от боевых действий, и через год мы сможем уволиться".

"Он нас запугивал, говорил то, что если мы останемся на срочке, то нас отправят в Курск. А в Курске, если в Курск отправляют людей, ну, срочников, то из 100% возвращается только 70%, а 30% там погибает", – говорят солдаты на видео.

Родные одного из солдат объясняют, что "командир развел детей", потому что срочники ничего про войну не знают.

– Якобы только в этом случае они будут свободны. Хотя уже давно известно, что из-за войны даже срочный годовой контракт становится автоматически бессрочным и никого обратно не выпускают, – говорит родственница Керейбаева.

Срочники, по их словам, не выдержали давления и подписали бумаги.

"Подписали 5 июля контракты под психологическим давлением лейтенанта Дашидоржиева. Только после этого узнали, что контракт бессрочный и домой мы не вернемся до конца войны, – говорят на видео солдаты. – Мы хотели написать рапорта с отказом, но нам не дали это сделать. Сказали, что все документы уже отправлены на оформление".

По словам родственников солдат, их обманули даже в этом – документы, по словам очевидцев, до сих пор лежат в кабинете у Дашидоржиева.

"Рапорта принял после жалобы"

После обращения сестры Юрия Вицинеца с жалобой в часть срочники смогли написать отказные [от контрактов] рапорта. Но родным неизвестно, отправили ли их рапорты командованию – никаких подтверждений об их получении офицер не выдал.

– У них не осталось ни копий отказных рапортов, ни бумаги о том, что Дашидоржиев их принял. То есть он вполне может заявить, что их не было, что парни ничего не оспаривали, – говорит родственница Керейбаева.

На видео солдаты срочной службы попросили помощи в распространении видео – их родные надеются, что огласка поможет им добиться расторжения незаконных контрактов.

– Они уже не знают, как народ туда [на войну] отправить. Нужен народ и им все равно, как – запугивают, избиением занимаются. Знаю такую штуку от родителей знакомого – у него сын погиб на "СВО", он и говорил, что избивают срочников, да избивают так, чтобы контракт подписали, – говорит знакомая семьи Керейбаевых Марина.

Солдаты срочной службы и их родные регулярно жалуются на принуждение к контракту с Минобороны РФ, в том числе под пытками и избиениями. 21 октября 2024 года на полигоне "Ильинский" 60-й мотострелковой бригады в Приморском крае выстрелом в голову был убит 19-летний срочник Артем Антонов из Татарстана. Его родные рассказали редакции, что очередь из автомата по строю срочников лейтенант открыл после очередного отказа подписывать контракт.

Когда заставить подписать контракт командованию не удается, командиры подделывают подписи солдат. В 2024 году "Окно" писало о том, как трое сахалинских срочников судились с Минобороны РФ из-за фальшивых контрактов почти 9 месяцев. В конце 2024 года появилась информация о пропаже в бою последнего из них – Виктора Батурина. Уже после гибели срочников эксперты официально подтвердили, что их подписи на контрактах были подделаны.