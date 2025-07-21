Шмыгаль на "Рамштайне": Украине нужны $6 млрд на военные закупки

Украине необходимы дополнительно 6 миллиардов долларов, чтобы обеспечить военные закупки на 2025 год. Об этом на заседании международной контактной группы по помощи Украине в формате "Рамштайн" заявил министр обороны Украины Денис Шмыгаль.

Заседание с участием представителей около 50 стран прошло в онлайн-формате 21 июля под председательством Великобритании и Германии.

По словам Шмыгаля, дополнительное финансирование поможет Украине произвести больше FPV-дронов для удержания линии фронта, больше перехватчиков для противодействия атакам российских беспилотников типа "Шахед", а также, как выразился Шмыгаль, "дополнительное глубокое ударное оружие, чтобы вернуть войну в Россию". Главком ВСУ Александр Сырский в свою очередь призвал партнёров нарастить поставки систем ПВО и боеприпасов к ним, дальнобойных ракет, артиллерийских снарядов, систем РЭБ, радаров и беспилотных систем.

Министр обороны Германии Борис Писториус в своём заявлении отметил, что Германия внесёт свой вклад в поставку Украине дополнительных систем противовоздушной обороны "Пэтриот" для защиты от российских авиаударов. По словам Писториуса, Укарине необходимы пять таких систем, сообщает DW. По его словам, Берлин будет способствовать тому, чтобы Киев как можно скорее получил их, и проведёт об этом консультации с партнёрами уже в ближайшие дни.

Прямых обещаний о поставке этих систем Писториус не сделал. Ранее сообщалось, что Германия и США фактически договорились о том, что Украине будут переданы два комплекса "Пэтриот". Сейчас ведутся обсуждения на техническом уровне. По данным СМИ, предположительно Германия передаст Украине два имеющиеся у неё комплекса, а взамен закупит эти системы у США. Ранее президент США Дональд Трамп объявил о готовности осуществлять массированные поставки оружия европейским партнёрам для передачи в Украину - за счёт партнёров Соединённых Штатов.

Также в ходе заседания в формате "Рамштайн" было объявлено о совместном проекте Германии и Британии по поставке Украине 220 тысяч снарядов для систем ПВО "Гепард", переданных ранее Германией.

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