Байден: США поставят Украине ракетные системы залпового огня

Соединенные Штаты предоставят Украине ограниченное количество "более современных ракетных систем", которые "позволят с большей точностью поражать ключевые цели на поле боя" в ходе войны с Россией. Об этом президент США Джо Байден написал в колонке для газеты The New York Times.

При этом, по словам Байдена, США не будут поощрять и не позволят Украине "наносить удары за пределами своих границ", что может привести к эскалации войны.

После публикации статьи Байдена, высокопоставленный представитель администрации США на условиях анонимности сообщил журналистам, что Украине будут предоставлены ракетные системы залпового огня HIMARS с дальностью стрельбы до 80 километров. Сколько таких установок готовы предоставить США, пока неизвестно. Высокоточные боеприпасы для более дальней стрельбы Киеву поставляться не будут, отметил представитель американской администрации. Ранее сообщалось, что Байден против этого, поскольку они теоретически могли бы быть использованы для обстрела российской территории глубоко в тылу.

Это всё равно превосходит дальность огня российской реактивной артиллерии "Смерч". Эта система способна поражать цели на расстоянии до 70 километров.

В своей колонке в NYT Байден подчеркивает, что США не хотят прямого конфликта между Россией и НАТО и не будут предпринимать шагов, чтобы добиться свержения президента Путина в Москве. Президент США также подчеркнул, что не намерен давить на Украину с целью добиться от Киева территориальных уступок России ради скорейшего завершения войны. Мирные переговоры между Украиной и Россией зашли в тупик, потому что "Россия продолжает вести войну, чтобы взять под свой контроль как можно большую часть Украины", пишет Байден.

По словам американского президента, США и их союзники продолжат поставлять Украине оружие и оказывать экономическое и политическое давление на Россию. "Владимир Путин не ожидал от нас такой степени единства. Он ошибался. Если он ожидает, что в ближайшие месяцы мы изменим позицию или в наших рядах появится раскол - он тоже ошибается".

При этом Байден повторил, что НАТО не будет воевать с Россией и что США не видят признаков того, что Москва намерена применить ядерное оружие в Украине.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявил, что снабжение Украины вооружением, способным достичь российской территории, станет "серьезнейшим шагом к неприемлемой эскалации" конфликта. Лавров утверждал, что НАТО, поставляя оружие Украине, вступает с Россией в прокси-войну.

С начала российского вторжения в Украину США предоставили Киеву военной помощи на сумму в четыре миллиарда долларов.

Это будет уже 11-й пакет, одобренный на данный момент, и первый, в котором будут использованы средства из суммы в 40 миллиардов долларов, недавно утвержденной Конгрессом.

На транспортировку ракетных систем, из США и обучение украинских военных работе с ними потребуется не менее двух недель.