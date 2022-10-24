Шольц и фон дер Ляйен призвали создать "план Маршалла" для Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвали разработать план помощи Украине в послевоенном восстановлении страны, который был бы сопоставим с "планом Маршалла" - программой восстановления Европы после Второй мировой войны.

В совместной статье политиков, которую опубликовала в воскресенье газета Frankfurter Allgemeine Zeitung, отмечается, что Всемирный банк оценил ущерб Украины от боевых действий в 350 миллиардов евро и в одиночку никто не сможет справиться с такими расходами. Шольц и фон дер Ляйен предлагают сделать это совместными усилиями ЕС, стран "Группы семи", их партнеров, международных финансовых институтов и ведущих международных организаций.

По мнению европейских политиков, от проекта восстановления после войны будет зависеть то, какой страной Украина станет в будущем, в частности - её путь в Европейский союз. При этом Шольц и фон дер Ляйен подчеркивают, что должен быть создан эффективный надзорный орган для борьбы с коррупцией при реализации программы.

В статье они перечислили сферы и объекты инфраструктуры, которые были разрушены российскими войсками и требуют восстановления. Это - жилые дома, школы, дороги, мосты и энергоснабжение. По данным украинских властей, в результате российских обстрелов после 10 октября было повреждено от 30 до 40% энергетической инфраструктуры страны.

Канцлер Германии и председатель Еврокомиссии назвали терактами ведущиеся Россией массированные обстрелы гражданских объектов в Украине поле подрыва Крымского моста 8 октября.

По состоянию на начало октября в Украине было разрушено около 95 тысяч объектов гражданской инфраструктуры, в том числе 74 тысячи жилых домов - такие данные приводил заместитель руководителя Офиса президента Украины Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко.

Весной президент Украины Владимир Зеленский оценивал стоимость восстановления украинской экономики и инфраструктуры после российского вторжения в 600 миллиардов долларов. Тогда же он сравнивал возможную программу помощи с "планом Маршалла" .

В июле на конференции в швейцарском городе Лугано была принята декларация о принципах и приоритетах послевоенного восстановления Украины. Общий объём средств, который будет выделен на эти цели, оценивается в 750 млрд долларов.

В США и странах ЕС появляются инициативы компенсировать значительную часть потерь украинской экономики за счёт России. В частности, предлагается использовать для этого замороженные активы российского Центробанка (около 300 миллиардов долларов) , а также средства попавших под санкции российских бизнесменов и чиновников.

На прошлой неделе Европейский совет, который состоит из глав государств и правительств стран—членов ЕС, поручил Еврокомиссии подготовить возможные варианты этого решения.