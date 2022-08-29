Шольц призвал принять в ЕС Украину, Молдову и Грузию

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал принять в ЕС Украину, Молдову, Грузию и страны Западных Балкан. Об этом он заявил, выступая в понедельник в Карловом университете в столице Чехии Праге, – сообщает корреспондент Радио Свободная Европа/Радио Свобода.

По словам Шольца, "в эти дни вновь встаёт вопрос о том, где впредь будет проходить разделительная линия между свободной Европой и неоимпериалистической автократией". По всей видимости, канцлер имел в виду Россию; в своём выступлении он также подверг критике режим Александра Лукашенко в Беларуси, напомнив о событиях прошлого года, когда официальный Минск, по словам Шольца, пытался оказать давление на ЕС, провоцируя миграционный кризис на границе. Канцлер ФРГ предостерёг от конфликтов между странами Евросоюза, назвав любое проявление разобщённости и слабости "водой на путинскую мельницу".

Шольц также выступил за создание единой европейской системы противовоздушной обороны. При этом, по словам канцлера, Германия готова взять на себя особую ответственность за наращивание потенциала Украины в сфере ПВО и артиллерии. По его словам, Берлин в ближайшие недели направит в Украину современные вооружения, в том числе системы ПВО, радары и беспилотники. Ранее представители Украины и ряда европейских стран критиковали Германию, утверждая, что она слишком медленно поставляет Киеву обещанные вооружения.

Шольц не упомянул о сроках, в которые, по его мнению, Украина и другие страны-кандидаты могли бы быть приняты в ЕС. Обычно переговоры о вступлении и другие процедуры занимают годы.

Украина подала заявку на вступление в ЕС почти сразу после начала полномасштабного российского вторжения. Вслед за ней заявки также подали Грузия и Молдова. В июне страны Евросоюза предоставили Украине и Молдове статус кандидата на вступление в ЕС. Такой статус имеют также Турция и ряд стран западных Балкан. При этом даже приблизительная дата их возможного вступления в Евросоюз не определена.