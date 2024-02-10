Шольц в ходе визита в США обсудил с Байденом помощь Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц во время своего 24-часового визита в Вашингтон пообещал Украине непрекращающуюся поддержку, а также выступил с жёсткой критикой в адрес российского президента Владимира Путина. Президент США Джо Байден в свою очередь заявил, что американский Конгресс будет виноват в "почти преступной халатности", если не одобрит дополнительное финансирование Украины.

Байден принял Шольца в Белом доме вечером 9 февраля. Разговор продолжался 1 час 45 минут, что необычно для бесед Байдена, отмечают немецкие комментаторы. Не всем американский лидер уделяет столько времени. Наблюдатели отмечают, что Шольц прибыл в США по особому приглашению Байдена. По их мнению, президент США уделил канцлеру ФРГ особое внимание с намерением показать американским политикам важность поддержки Украины. Это стало главной темой переговоров двух лидеров. Обсуждалась также ситуация на Ближнем Востоке.

Шольц подчеркнул во время встречи с Байденом, что Владимир Путин распространяет ложь об исторических предпосылках полномасштабной войны против Украины, преследуя свои империалистические цели.

В частности, Шольц подверг Путина жёсткой критике за его высказывания в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Канцлер назвал разговор "смешным" и отметил, что российский президент "127 минут лишь издевался над тем, что на самом деле Россия учинила в Украине, и рассказывал абсолютно абсурдную историю о причинах этой войны". По словам Шольца, Путин преследует цель захвата части Украины. "Все истории, которые он рассказывает на этот счет, не изменяют того факта, что именно это и есть цель его империалистских устремлений", – отметил канцлер.

Перед визитом в Вашингтон в статье для Wall Street Journal канцлер заявил, что победа России в Украине была бы опасностью для всех стран. "Запад должен продолжать помощь Украине, держать НАТО сплочённым и свести на нет попытку Путина нас расколоть", – написал германский лидер.

Олаф Шольц отметил в Вашингтоне, что Путин рассчитывает на ослабление поддержки Украины западными союзниками. "Если мы ясно покажем, что это ошибочный расчёт, это будет лучшим вкладом на пути к миру", – подчеркнул канцлер. По его словам, война может закончиться в любой момент, однако не за счет того, что Украина капитулирует.

Канцлер подчеркнул, что от помощи США невозможно отказаться. "Без вклада США ситуация в Украине была бы очень и очень сложной", – заявил Шольц. Немецкие комментаторы в связи с этим отмечают, что канцлер ясно дал понять: если Вашингтон остановит поставки вооружений, Украина проиграет войну.

Перед разговором с Байденом Шольц встретился с восемью высокопоставленными сенаторами. После совместного ужина канцлер подчеркнул: американские политики исходят из того, что Конгресс проголосует за помощь Украине. Шольц отметил, что Германия внесла серьезный вклад в поддержку Украины, и напомнил о том, что ЕС недавно принял решение о масштабной финансовой поддержке Киева.

После визита не было совместной пресс-конференции. Немецкая сторона заявила, что это было связано с желанием Байдена уделить как можно больше времени личной беседе с канцлером ФРГ. Шольц, отвечая на вопросы журналистов, подчеркнул уверенность, что американский конгресс в конце концов примет решение о поддержке Украины. На вопрос, заданный американским журналистом после пресс-конференции, возьмет ли Германия на себя ведущую роль в поддержке Украины, если США откажутся от этого, Шольц не ответил.

Немецкие комментаторы считают, что визит канцлера был нацелен также на поддержку президента Байдена в трудное для него время избирательной кампании в США. Наблюдатели предполагают, что во время беседы оба лидера обсуждали ситуацию при возможном приходе к власти Дональда Трампа.

Германия и США остаются важнейшими поставщиками оружия в Украину. По словам Шольца, Германия поставила и намеревается поставить вооружения на сумму 30 млрд евро. По информации Вашингтона, сумма военной помощи США составляет 44 млрд долларов. Незадолго до визита Шольца в США Евросоюз одобрил поставки оружия на сумму 50 млрд евро. В целом страны ЕС оказали Украине военную помощь на 91 млрд евро.

Конгресс США пока не одобрил запрос администрации о выделении на помощь Украине, в том числе поставки оружия, 61 миллиарда долларов. Главная причина этого - разногласия между демократами и республиканцами по вопросам, прямо с Украиной не связанным.